Как рассказал 24 Каналу политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, говорится не только об ударах по энергетике, а вообще обо всей гражданской инфраструктуре. Ведь Россия постоянно атакует больницы, школы, садики.

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Владимир Зеленский предложил прекратить удары по всей гражданской инфраструктуре, определить перечень объектов. Именно эти нюансы должны обсуждать 24 марта в Саудовской Аравии.

Я уверен, что есть очень много разговоров о бизнес-интересах России и США, в частности по привлечению американских инвестиций, покупки нефти. Там ряд вопросов, которые могут обсуждать американцы и россияне,

– отметил политический эксперт.

Маловероятно, что к этим переговорам привлекут Украину или третьи страны. Но позиции и условия нашего государства обязательно передадут России. Более того, появилась определенная информация, которую частично подтвердил Дональд Трамп и Владимир Зеленский, относительно передачи Запорожской АЭС под контроль Украины.

Даже есть условия, при которых, возможно, удастся забрать Энергодар. Россияне очень не хотят этого делать, сильно сопротивляются, но без этого никак. Есть вариант, что мы ее действительно заберем, если Трамп решит пролоббировать такой интерес

– предположил Андрей Городницкий.

Сейчас президент США не слишком старается в интересах Украины. Хочется, чтобы он активнее поддерживал демократическую сторону и международное право, а не собственные бизнес выгоды.

Напомним, новая встреча между делегациями Украины и США состоится 24 марта. В ней будут участвовать технические команды стран. После этого запланированы переговоры между американцами и россиянами.