Германия пригрозила России последствиями, если та не пойдет на перемирие

В МИД Германии советуют России согласиться на перемирие. В противном случае Москве пригрозили последствиями.

Если перемирие не произойдет, Германия готова в дальнейшем поставлять Украине оружие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Германия предупреждает о последствиях для России в случае срыва перемирия

Глава Министерства внутренних дел Германии Иоганн Вадефул заявил, что Берлин, "ожидает, что Россия согласится на прекращение огня, а затем будет готова к переговорам".

Если этого не произойдет, то Берлин готов предложить дальнейшие пакеты вооружения для Украины.

Также Россию ждут дальнейшие жесткие санкции.

Добавим, что в ночь на 11 мая Путин отверг перемирие, одновременно предложил возобновить переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. На это Зеленский ответил, что будет ждать Путина в Стамбуле лично.

Уже 12 мая Россия нарушила перемирие, атаковав Украину более сотней ударных БПЛА, в частности известно о пострадавших в результате бомбардировок.