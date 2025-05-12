Такое заявление Трампа можно рассматривать как новую измену. Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, добавив, что уже не впервые мы слышим подобные требования со стороны США.

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Трамп нарушил договоренности

Советник Трампа Кит Келлог также написал довольно непонятный пост. В нем говорилось о том, что "даже премьер Новой Зеландии понимает, что не может быть никаких переговоров без прекращения огня". Такие слова выглядят оскорбительными для Новой Зеландии.

Своим заявлением Трамп подставил коллег из НАТО. Все слышали, как президент Франции Эммануэль Макрон вместе с канцлером Германии, премьером Великобритании и премьером Польши согласовали с США совместную позицию.

Она предусматривала, что Россия должна без всяких условий согласиться на 30-дневное перемирие. Только тогда могут начаться переговоры. Но, как всегда, пришел Трамп и протянул "руку помощи" Путину,

– заметил Олег Рыбачук.

Это мы видели неоднократно. Но теперь вопрос к европейским партнерам, которые должны отреагировать, ведь они также согласовывали позицию с Трампом о прекращении огня с 12 мая. Однако президент США может одним своим сообщением разрушить все договоренности. Украина не должна идти на такие условия и соглашаться на прихоти Путина.

Почему стамбульский формат не подходит

Дональд Трамп также написал, что хочет проверить, как Россия поведет себя во время переговоров. В противном случае он обещал, что лидеры Европы и США "будут действовать соответственно".

Переговоры в Стамбуле не приведут к миру. Если мы отправляем туда делегацию на условиях Путина, то это будет продолжением так называемых стамбульских договоренностей. Тогда Россия требовала сокращения армии, отказа от вступления Украины в НАТО, демилитаризации.

Все это мы уже слышали, поэтому нельзя идти на переговоры с таким форматом. Нет даже малейшего шанса заставить Россию пойти на уступки. Требование Европы и США о безусловном прекращении огня не принято, но сомнительно, что Трамп это понимает.