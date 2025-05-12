Таку заяву Трампа можна розглядати як нову зраду. Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, додавши, що вже не вперше ми чуємо подібні вимоги з боку США.

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Трамп порушив домовленості

Радник Трампа Кіт Келлог також написав доволі незрозумілий пост. У ньому мовилось про те, що "навіть прем'єр Нової Зеландії розуміє, що не може бути ніяких переговорів без припинення вогню". Такі слова виглядають образливими для Нової Зеландії.

Своєю заявою Трамп підставив колег з НАТО. Всі чули, як президент Франції Еммануель Макрон разом з канцлером Німеччини, прем'єром Великої Британії і прем'єром Польщі узгодили зі США спільну позицію.

Вона передбачала, що Росія має без жодних умов погодитися на 30-денне перемир'я. Тільки тоді можуть початися переговори. Але, як завжди, прийшов Трамп і простягнув "руку допомоги" Путіну,

– зауважив Олег Рибачук.

Це ми бачили неодноразово. Але тепер питання до європейських партнерів, які мають відреагувати, адже вони також узгоджували позицію з Трампом про припинення вогню з 12 травня. Однак президент США може одним своїм дописом зруйнувати всі домовленості. Україна не має йти на такі умови й погоджуватися на забаганки Путіна.

Чому стамбульський формат не підходить

Дональд Трамп також написав, що хоче перевірити, як Росія поведеться під час переговорів. В іншому випадку він обіцяв, що лідери Європи та США "діятимуть відповідно".

Переговори у Стамбулі не приведуть до миру. Якщо ми відправляємо туди делегацію на умовах Путіна, то це буде продовженням так званих стамбульських домовленостей. Тоді Росія вимагала скорочення армії, відмови від вступу України в НАТО, демілітаризації.

Все це ми вже чули, тому не можна йти на переговори з таким форматом. Немає навіть найменшого шансу змусити Росію піти на поступки. Вимога Європи та США про безумовне припинення вогню не прийнята, але сумнівно, що Трамп це розуміє.