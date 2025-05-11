Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис спеціального представника Дональда Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога у мережі Х.

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Як реагують у США на пропозицію Путіна

Російський диктатор Владімір Путін уночі 11 травня виступив перед журналістами та заявив, що Росія нібито готова відновити мирні переговори у Стамбулі, які були припинені у 2022 році. Очільник Кремля додав, що переговори можна відновити вже з 15 травня.

Однак у США наголосили, що спочатку повинно бути припинення вогню. Келлог наголосив, що переговори повинні відбуватися лише після 30-денного перемир'я.

Як неодноразово казав президент Трамп, припиніть вбивства! Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього – перехід до мирних переговорів. А не навпаки,

– різко відповів Келлог.

Варто зауважити, що у Туреччині вже погодилися прийняти переговори України та Росії. Президент Реджеп Ердоган також провів телефонну розмову з Владіміром Путіним та "привітав" його заяву про бажання відновити мирні переговори між Росією та Україною.

Крім того, Ердоган заявив, що тепер "відкрилося вікно можливостей для досягнення миру, і що всеохопне припинення вогню створить необхідні умови для мирних переговорів".