Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение специального представителя Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в сети Х.

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Как реагируют в США на предложение Путина

Российский диктатор Владимир Путин ночью 11 мая выступил перед журналистами и заявил, что Россия якобы готова возобновить мирные переговоры в Стамбуле, которые были прекращены в 2022 году. Глава Кремля добавил, что переговоры можно возобновить уже с 15 мая.

Однако в США отметили, что сначала должно быть прекращение огня. Келлог отметил, что переговоры должны происходить только после 30-дневного перемирия.

Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него – переход к мирным переговорам. А не наоборот,

– резко ответил Келлог.

Стоит заметить, что в Турции уже согласились принять переговоры Украины и России. Президент Реджеп Эрдоган также провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и "поприветствовал" его заявление о желании возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.

Кроме того, Эрдоган заявил, что теперь "открылось окно возможностей для достижения мира, и всеобъемлющее прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров".