Судьба АЭС: в Белом доме раскрыли, о чем будет разговор Трампа и Путина

На 18 марта запланирован телефонный разговор Трампа и Путина. В Белом доме не скрывают, что у них большие ожидания от этих переговоров.

Пресссекретарь администрации президента США Кэролайн Левитт во время брифинга заявила, что стороны еще никогда не были так близки к миру, как сейчас. Она раскрыла, о чем будут говорить лидеры во время завтрашнего разговора, передает 24 Канал.

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Что известно

Левитт подтвердила, что ЗАЭС является частью переговоров между Трампом и Путиным. Она сказала, что политики обсудят судьбу "электростанции, расположенной на границе между Украиной и Россией". Очевидно, представитель Белого дома имела в виду Запорожскую АЭС.

К слову, ранее спецпредставитель Трампа Стив Виткофф назвал три вопроса, которые нужно решить для заключения перемирия.

По его словам, это ситуация в Курской области, контроль над ЗАЭС, а также доступ к портам.