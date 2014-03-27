Перемирие Шредингера: почему существует лишь на словах Путина и Трампа и не работает для Украины

С 23 по 25 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялась серия переговоров, в которых участвовали Украина, США и Россия. При этом Украина и Россия прямо не встречались, а имели отдельные сессии с представителями США, которые выполняли роль посредника и медиатора, очевидно копируя уже легендарные переговоры в Осло в начале 1990-х, где Израиль и Организация Освобождения Палестины при посредничестве норвежских дипломатов (почти) договорились о мире для евреев и палестинцев.

Уже сейчас можно сказать, что качественного сиквела "Осло" не получилось и на выходе мы получили "Джокер-2: Безумие на двоих" вместо "Чужих" или "Терминатора-2" Джеймса Камерона. Произошло это из-за злоупотребления спецэффектами в виде испорченного телефона. В итоге десятки часов переговоров завершились отсутствием совместного заявления, вместо которого появились сразу три коммюнике, противоречащих друг другу.

Россия и Украина "заключили" перемирие при посредничестве США, но украинцы вообще не ощутили его последствия. Более того, есть большой риск, что и не почувствуют, потому что оно существует только на словах Путина и Трампа. 24 Канал объясняет, что произошло в Эр-Рияде и чего не произошло в Украине.

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Три версии "большого перемирия"

Версия Украины

Ее первым подробно озвучил глава украинской делегации – министр обороны Рустем Умеров, а впоследствии расширил президент Владимир Зеленский.

Обеспечение безопасного судоходства в Черном море, прекращение использования силы, запрет использования коммерческих судов в военных целях.

Перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту.

Все стороны договорились внедрить договоренности о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей, а также продолжат работать над достижением устойчивого и прочного мира.

США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей. Для эффективного внедрения договоренностей важно проведение как можно скорее дополнительных технических консультаций для согласования всех деталей и технических аспектов реализации, мониторинга и контроля договоренностей.

Версия России

Россия и США договорились восстановить "Черноморскую зерновую инициативу", то есть обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы против коммерческих судов и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем осмотра таких судов.

США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платежным системам для проведения таких транзакций.

Но перед этим должны быть сняты санкции с "Россельхозбанка" и других российских финучреждений, задействованных в международной торговле продовольствием и удобрениями. Они должны снова быть подключены к SWIFT.

Также Россия ожидает:

Снятие ограничений на осуществление операций торгового финансирования.

Снятие санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортеров продовольствия (в частности рыбопродукции) и удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в частности рыбопродукции) и удобрений.

Снятие ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в частности рыбопродукцией) и удобрениями.

Снятие ограничений на поставки в Россию сельскохозяйственной техники, а также других товаров, задействованных в производстве продовольствия (в частности рыбопродукции) и удобрений.

Кроме того, Россия считает, что уже действует так называемое "энергетическое перемирие".

Версия США

Безопасность коммерческого судоходства в Черном море.

Восстановление доступа России к рынку экспорта удобрений и продовольствия, а также морских портов.

Начало обсуждения разработки механизмов моратория на удары по энергетическим объектам (финальной договоренности об этом не было).

Содействие США обмену военнопленными, освобождению гражданских и возвращению украденных россиянами украинских детей.

Морское перемирие и удары по энергетике: как откровенно врет Россия

Согласно заявлению президента Зеленского, под безопасным судоходством понимается и запрет на удары по портам и терминалам. Это так называемое "морское перемирие". И это общая позиция всех трех стран, но, как всегда, с нюансами.

Согласовали прекращение огня по энергетическим объектам в Черном море, которое вступает в силу с момента публикации совместного заявления с США,

– участник украинской переговорной команды в Эр-Рияде, заместитель главы Офиса Президента Павел Палиса о том, когда должно начаться "морское перемирие".

США и Украина считают, что "морское перемирие" уже действует (с момента публикации их совместного заявления), а Россия говорит, что оно начнется только после снятия санкций, о чем договорились с США. Зато уже сейчас действует "энергетическое перемирие", чего не подтверждает Украина.

Другие варианты пока только обсуждаются (хотя Владимир Зеленский позже добавил, что соглашение о безопасности судоходства касается и инфраструктуры, но из его заявления понятно, что переговоры будут продолжаться). Говорится об ударах по энергетике (энергетическое перемирие) и инфраструктуре. Украина предоставила США список инфраструктурных объектов, удары по которым должны стать табу. Но пока соответствующее решение не принято.

Россияне в лице спикера Путина Пескова заявили, что "энергетическое перемирие" вообще действует с 18 марта, когда Путин поговорил с Трампом и якобы отдал приказ прекратить обстрелы.

Мы знаем, что это откровенная ложь, потому что такие обстрелы не прекратились, но сейчас это официальная позиция России. Удивляться здесь не нужно, Россия уже много раз доказала, что ей нельзя доверять, ведь она всегда врет, к тому же цинично. Стоит вспомнить только заявление главы российского МИД Сергея Лаврова от 18 февраля 2025 года в том же Эр-Рияде:

Сегодня наши американские коллеги говорили – возможно, как-то ввести мораторий на нападения на энергетические объекты? Мы объяснили, что мы никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые непосредственно обслуживают Вооруженные Силы Украины.

Также заявления россиян о перемирии с 18 марта опровергаются простым фактом, что список объектов был передан только сейчас – в Эр-Рияде. И это подтвердила сама Россия, когда обнародовала свой перечень.

Вот он для объектов на территории России (при этом не уточняется, очевидно намеренно, включает ли он объекты на оккупированных россиянами украинских территориях):

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

инфраструктура, которая производит и передает электричество, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

Также стоит напомнить, что Украина во время переговоров в Джидде с делегацией США подтвердила свою готовность к всеобщему перемирию на 30 дней. И этим очень утешался и гордился президент Трамп – настолько, что внес это в перечень топ-50 своих "побед" за первые 50 дней на посту. Но после разговоров с россиянами все это "куда-то исчезло" и сейчас США делают России уступку за уступкой, совсем не продвигаясь в вопросе достижения мира.

Американские торговцы воздухом

Уже даже сам президент Трамп признает, что Россия петляет и затягивает мирные переговоры, но почему-то не видит в этом негатива, а даже где-то с ностальгией вспоминает, что и сам, когда был лучшим в мире бизнесменом и мастером заключения сделок, делал ровно то же самое, чтобы получить лучшую позицию.

Я думаю, что Россия хочет, чтобы это закончилось, но, возможно, они тянут время. Я делал это в течение многих лет, когда не хотел подписывать контракт, но хотел оставаться в игре,

– президент Трамп одобряет стратегию россиян.

При этом президент Трамп явно забыл, что вообще должен быть оппонентом россиян, если, конечно, хочет мира. Также само определение "выгодной сделки" не предусматривает постоянные уступки визави, а именно этим сейчас заняты США. По признанию самого Трампа, Россия поставила его эмиссаров перед фактом (почти ультиматумом) и теперь Америка вынуждена рассматривать условия, которые Кремль выдвинул для прекращения огня в Черном море:

Мы сейчас думаем над всеми этими вопросами. Есть пять или шесть условий. Мы рассматриваем их все.

Так, речь о частичном снятии санкций с России, которые по твердому убеждению Путина делают россиянам только лучше, а саму Россию – крепче. То есть очень похоже на то, что россияне хотят выставить это как собственную уступку, а Трамп на это радостно соглашается.

Вот только есть "небольшое препятствие" – это санкции не чисто американские, а иногда вообще не американские. Потому что, например, SWIFT – это европейская история, главный офис организации вообще расположен в Бельгии.



Таким образом, возникает диспозиция, когда США снова договариваются с россиянами за спиной Европы, но сейчас прямо "торгуют" чужими опциями, на которые точно не имеют права (и даже не думали об этом сообщать – имеем соответствующее заявление возмущенной Германии). И все это не фоне тарифно-торговой войны с Европой, которая вот-вот начнется 2 апреля.

Поэтому заявление президента Макрона о том, что участники Саммита Коалиции союзников единодушно отклонили требование России о прекращении огня в обмен на снятие санкций, выглядит шагом и логичным, и правильным. Потому что санкции не для того накладывали, чтобы снимать по первому желанию Москвы или Вашингтона. Они, напомним, для того, чтобы Россия остановила боевые действия, покинула пределы Украины и заплатила компенсацию за агрессию. Это для на начала.

Мы единогласно согласились, что сейчас не время для отмены санкций, – Эмануэль Макрон 27 марта передает привет московским мечтателям и их вашингтонским контрагентам.

Как вы понимаете, ничего из этого Россия пока не делает, а фактически дает "добро" на то, что уже прекрасно действует и без нее. Потому что Черноморский флот России разгромлен и он сейчас прячется в Новороссийске, безопасное судоходство в Черном море восстановлено – со времени "паузы" в так называемой "зерновой инициативе" украинские порты приняли и отправили с грузом более 9 000 кораблей, из них только два десятка подверглись атакам (в основном от российских морских мин).

Это меньше, чем пострадало кораблей в Баб-эль-Мандебском и Аденском заливах от атак хуситов. То есть Украина с "домашним заданием" справилась значительно лучше американцев и обошлась даже без утечек секретных данных – ни одно эмодзи не оказалось за пределами тайных чатов, хотя имела в соперниках мощную армию, а не инсургентов в пластмассовых тапочках.

Можем утверждать, что "морское перемирие" в своем нынешнем виде больше нужно России. Другое дело, если под его защиту будут включены украинские порты не только большой Одессы, но и, например, Херсона и Николаева. Однако пока об этом мы ничего не слышим и никакой конкретики не имеем. Поэтому предположение, что вместо реальных договоренностей имеем пустую болтовню, нужную Путину для запуска пыли в глаза, а Трампу – для лайков, не выглядит оторванным от жизни. К сожалению.

Если разобраться, обещания "решить с санкциями" больше похожи на откровенный блеф со стороны США, а тот факт, что США отказались от своих "ястребиных планов" и сейчас даже не смогли вытянуть из России согласие на освобождение пленных или похищенных детей, а те только пообещали об этом подумать, выглядит совсем жалко. Напомним, обмен 175 на 175 пленников и освобождение тяжело раненых – это результат переговоров с Украиной, и Трамп к этому не имеет никакого отношения.

При этом США до сих пор имеют мощные рычаги влияния на агрессора и настоящего диктатора, но сейчас мы понимаем, что для России они готовили только пряник, а вот кнут – только для Украины.

Россия и не думает заканчивать войну

Мы предупреждали американскую команду, что россияне будут тянуть время и выдвигать дополнительные условия. Это еще одно доказательство того, что именно украинцы хотят настоящего и справедливого мира. Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей. Ну и насчет "красных линий": никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях. Продолжаем работу над действенными механизмами контроля прекращения огня и получения эффективных гарантий безопасности, ведь очевидно, что доверия к вражеской стороне нет,

– Павел Палиса подвел итоги переговоров в Эр-Рияде.

В этой ситуации украинские дипломаты в очередной раз прошли "между капельками" и не прогнулись под давлением США, а отстояли свою позицию, которая заключается в отказе от территориальных уступок и признания оккупации, паритетном прекращении огня и четкой имплементации договоренностей и контроля за их соблюдением.

С последним пунктом очевидно также будут большие проблемы, потому что имеем сейчас ситуацию, когда США игнорируют данные собственной разведки, вместо этого представители политического руководства страны буквально зачитывают российские пресс-релизы и смотрят на все глазами Москвы.

Это означает также, что в ближайшие дни и недели Украина столкнется с беспрецедентным давлением, собственно, оно уже началось: 26 марта Россия обвинила Украину в нарушении "энергетического перемирия", которое до сих пор находится в состоянии, описанном выдающимся австрийским физиком Эрвином Шредингером.

Напомним, он на примере кота в стальном ящике доказывал, что объект может находиться в двух кардинально противоположных состояниях одновременно. Но лишь до того времени, пока крышку ящика не откроют.

"Заявления министерства обороны России о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности. Так, 25 – 26 марта Силы обороны Украины не нанесли ударов БПЛА по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма. Следует отметить, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир", – опровергли в Генеральном штабе ВСУ клевету россиян.

При этом следует понимать, что Россия так же снова запускает "Шахеды", просто теперь говорит, что не бьет по энергетической инфраструктуре (это ложь, сейчас зафиксировано уже не менее 8 таких атак). Также не попали под табу конвенциональные боевые действия – они продолжаются и даже усилились, о чем свидетельствует хотя бы факт увеличения атак россиян и увеличение потерь оккупантов.

Все это указывает на то, что Россия и не думает заканчивать войну и продолжает ставить перед собой максимальные цели.