Хорошая дата: Стубб предложил Трампу "дедлайн" для всеобъемлющего перемирия в Украине

Президент Финляндии Александр Стубб сказал Дональду Трампу, что 20 апреля "было бы хорошей датой" для установления режима всеобъемлющего прекращения огня в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle. Соответствующее заявление Стубб сделал на пресс-конференции после семичасовой встречи с американским президентом.

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Когда возможно прекращение огня в Украине

Александр Стубб заявил, что установление конкретного срока, к которому необходимо достичь перемирия, помогло бы реализации этой цели.

Почему 20 апреля? Потому что нужен крайний срок, потому что это Пасха и потому, что тогда президент Дональд Трамп будет у власти около трех месяцев,

– объяснил политик.

Стубб также подчеркнул, что у Трампа "заканчивается терпение" в отношении действий России, и что Вашингтон имеет "далекие планы" в случае, если Москва откажется от идеи перемирия. По его словам, в таком случае нужно будет ввести сильный механизм санкций.

Мы также обсуждали это с президентом Трампом и сенатором Линдси Грэмом, архитектором пакета санкций. И в ближайшее время он предложит это с поддержкой пятидесяти сенаторов в Соединенных Штатах,

– сказал президент Финляндии.

К слову, ранее сам Дональд Трамп предполагал, что Россия может затягивать мирные переговоры с Украиной, чтобы выиграть время. Он считает, что Кремль хочет завершить войну, но может использовать тактику промедления для достижения более выгодных условий.