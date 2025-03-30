Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, различные источники сообщали, что Трамп хотел достичь перемирия на 20 апреля, когда будет Пасха и 100 дней его президентства. Но он наделал много ошибок – и получил затягивание процесса со стороны Путина.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Фесенко, Соединенные Штаты сразу сделали много "анонсов" различных уступок со стороны Украины. Теперь Путин открыто перешел к шантажу и требует все новых и новых уступок. Мирные переговоры еще не зашли в тупик. Но уверенно туда идут.

При этом Трамп до сих пор отказывается жестко давить на Путина и Россию. Возможно, все из-за его специфического отношения к разным странам.

На тех, кто зависит от США, он любит давить. И нет разницы, или это союзник, или партнер. К тому, кто меньше зависит от Штатов, он относится по-другому. По его мнению, давление там действует ограниченно. Поэтому лучше договариваться,

– считает Фесенко.

Сейчас и Трамп, и Путин хотят договориться между собой. Но никто не собирается идти на какие-то компромиссы. И, возможно, российский диктатор считает, что может определенным образом манипулировать Трампом. Оттуда абсурдные заявления, что "Путин молился за Трампа" и так далее.

Вероятнее всего, у Трампа есть понимание, что чрезмерные уступки Путину результаты не дают. Они лишь тормозят весь процесс. А сам президент США начинает выглядеть слабым. Поэтому важно увидеть, какими будут его дальнейшие шаги.

Думаю, что Трамп имеет определенное недовольство. США нужно будет продемонстрировать какое-то давление в сторону России. Иначе будет стагнация переговорного процесса. А Путин сейчас не выйдет из переговоров. Он "прощупывает" Трампа. Смотрит, как работает подъем ставок. Если Трамп проявит слабость, то все мирные инициативы можно будет списать,

– отметил Фесенко.

Пока кажется, что существенного прогресса в переговорах до 20 апреля не будет. Трампу нужно будет начать давить на Путина, чтобы все пошло значительно быстрее. Тогда уже можно будет говорить о каком-то прогрессе. Возможно, это будет прекращение огня в воздухе или что-то другое, что приблизит Украину к общему прекращению огня.