Мечта Трампа столкнется с реальностью: в CNN оценили, возможно ли 30-дневное перемирие

Идея с 30-дневным перемирием является, безусловно, хорошей по своей сути. Однако остается вопрос, удастся ли ее реализовать на практике с российской стороной, которая уже более 10 лет не хочет прекращать огонь в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал Ника Пейтона Уолша для CNN.

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Что надо учесть при реализации перемирия

Автор материала отмечает, что перемирие является самой сложной и уязвимой идеей для более 10-летней войны с Россией. Поэтому от того, как именно оно продлится, будет зависеть поддержка, суверенитет и выживание Украины.

Недавно стало понятно, что не только Киев, но и Москва будет находиться под давлением США, чтобы показать, что Кремль не является препятствием для достижения цели Дональда Трампа – мира почти любой ценой.

Российский президент Владимир Путин, скорее всего, согласится на определенную форму мира, чтобы сохранить иллюзию, что он является партнером Трампа в этом. Возможно, это не будет немедленное прекращение огня, и он может, как это делала раньше Россия, отложить начало этого перемирия, чтобы сначала достичь собственных военных целей, особенно в Курской области,

– указано в материале.

В то же время журналист убеждает, что при работе с Россией важно учесть несколько факторов. Во-первых, Кремлю нельзя доверять в том, что он действительно участвует в дипломатическом процессе, поскольку история показывает, что россияне делали совершенно противоположные вещи.

Во-вторых, Украина сохраняет амбиции вернуть всю свою территорию и отказывается от замораживания линии фронта, поскольку это будет означать вероятную постоянную потерю пятой части ее земли. Кроме того, украинская сторона опасается, что не перевооружится за время перемирия с такой же силой и скоростью, как Москва, и окажется в невыгодном положении, когда Россия снова нападет.

"Сейчас главная цель главы Кремля – продолжать навязывать подозрения Трампу в том, что Зеленский является препятствием его миру. Путин не может отказаться от прекращения огня, не потеряв свою позицию во власти. Но именно то, что произойдет дальше – или во время любой паузы в боевых действиях – определит результат войны", – говорится в материале.

Удастся ли реализовать 30-дневное перемирие на фронте

Автор материала отмечает, что полное прекращение огня, по всем линиям фронта на целый месяц вызывает очень большой вопрос. Ведь на сотнях километрах фронта обе стороны годами использовали бронетехнику, артиллерию и беспилотники, чтобы атаковать друг друга.

Поэтому возникает вопрос, какова вероятность того, что даже что-то незначительное и ошибочное может спровоцировать возобновление боевых действий с еще большей жестокостью.

По этой причине некоторые европейские чиновники и Украина сначала предлагали частичное прекращение огня в воздухе, на море и остановки атак на энергетическую инфраструктуру обеих сторон. Аргумент заключался в том, что это было бы легче отслеживать – нарушения было бы легче приписывать любой стороне. Однако этот аргумент был отклонен в Джидде из-за гораздо более широких стремлений США – если Москва согласится, все должно внезапно прекратиться на месяц.

Почти невозможно, чтобы не было ошибок или столкновений. В прошлом Россия отличилась дезинформацией, маскировкой, обманом как тактикой на поле боя, а также операциями под чужим флагом, когда инциденты организовываются, чтобы дать толчок для возмездия. В любую паузу будут моменты, когда столкновения со стрелковым оружием или удары беспилотников окажется невозможным приписать ни одной из сторон,

– объясняется в материале.

Как отмечает журналист, мировым лидерам будет трудно иметь убедительное представление о второстепенных деталях того, кто стрелял в кого на передовой. Потому что районы, где произошли эти события, окажутся недосягаемыми для следователей из-за насилия, которое снова вспыхнет.

"Путину нужна более масштабная победа, чтобы оправдать потери до этого момента и удовлетворить свое преувеличенное представление об угрозе, которую сейчас составляет для него Запад", – указано в статье.

Журналист убеждает, что риск очевиден: перемирие разрушается из-за действий России, а Трамп неправильно считает, что Украина якобы виновата в разрушении его мирного плана. Москва, свою очередь, снова заявляет, что она стала жертвой, и начинает еще одно интенсивное наступление на Украину.

Автор отмечает, что если применить грубые и порой подрывные методы Трампа по принуждению к миру к Москве столь же откровенно и разрушительно, то это может уменьшить наибольшую угрозу безопасности в Европе со времен нацистов. Но эти ограничения также могут показаться слишком быстротечными в применении и слишком простыми по масштабу, чтобы иметь дело с холодным обманом и ледниковым терпением Москвы.