Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал Ніка Пейтона Волша для CNN.

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Що треба врахувати під час реалізації перемир'я

Автор матеріалу наголошує, що перемир'я є найскладнішою та найуразливішою ідеєю для понад 10-річної війни з Росією. Тому від того, як саме воно триватиме, залежатиме підтримка, суверенітет і виживання України.

Нещодавно стало зрозуміло, що не лише Київ, але й Москва перебуватиме під тиском США, щоб показати, що Кремль не є перешкодою для досягнення мети Дональда Трампа – миру майже за будь-яку ціну.

Російський президент Владімір Путін, швидше за все, погодиться на певну форму миру, щоб зберегти ілюзію, що він є партнером Трампа в цьому. Можливо, це не буде негайне припинення вогню, і він може, як це робила раніше Росія, відкласти початок цього перемир'я, щоб спочатку досягнути власних військових цілей, особливо в Курській області,

– зазначено у матеріалі.

Водночас журналіст переконує, що під час роботи з Росією важливо врахувати декілька факторів. По-перше, Кремлю не можна довіряти у тому, що він дійсно бере участь у дипломатичному процесі, оскільки історія показує, що росіяни робили абсолютно протилежні речі.

По-друге, Україна зберігає амбіції повернути всю свою територію та відмовляється від заморожування лінії фронту, оскільки це означатиме ймовірну постійну втрату п'ятої частини її землі. Окрім того, українська сторона побоюється, що не переозброїться за час перемир'я з такою ж силою та швидкістю, як Москва, і опиниться в невигідному становищі, коли Росія знову нападе.

"Наразі головна мета глави Кремля – продовжувати нав'язувати підозри Трампу в тому, що Зеленський є перешкодою його миру. Путін не може відмовитися від припинення вогню, не втративши свою позицію у владі. Але саме те, що відбудеться далі – або під час будь-якої паузи у бойових діях – визначить результат війни", – мовиться у матеріалі.

Чи вдасться реалізувати 30-денне перемир'я на фронті

Автор матеріалу наголошує, що повне припинення вогню, по всіх лініях фронту на цілий місяць викликає дуже велике запитання. Адже на сотнях кілометрах фронту обидві сторони роками використовували бронетехніку, артилерію та безпілотники, щоб атакувати одне одного.

Тому постає питання, яка ймовірність того, що навіть щось незначне та помилкове може спровокувати відновлення бойових дій з ще більшою жорстокістю.

З цієї причини деякі європейські чиновники та Україна спочатку пропонували часткове припинення вогню у повітрі, на моря та зупинення атак на енергетичну інфраструктуру обох сторін. Аргумент полягав у тому, що це було б легше відстежувати – порушення було б легше приписувати будь-якій стороні. Проте цей аргумент був відхилений у Джидді через набагато ширші прагнення США – якщо Москва погодиться, все має раптово припинитися на місяць.

Майже неможливо, щоб не було помилок або зіткнень. У минулому Росія відзначилася дезінформацією, маскуванням, обманом як тактикою на полі бою, а також операціями під чужим прапором, коли інциденти організовуються, щоб дати поштовх для відплати. У будь-яку паузу будуть моменти, коли зіткнення зі стрілецькою зброєю чи удари безпілотників виявиться неможливим приписати жодній зі сторін,

– пояснюється у матеріалі.

Як наголошує журналіст, світовим лідерам буде важко мати переконливе уявлення про другорядні деталі того, хто стріляв у кого на передовій. Бо райони, де відбулися ці події, виявляться недосяжними для слідчих через насильство, яке знову спалахне.

"Путіну потрібна більш масштабна перемога, щоб виправдати втрати до цього моменту та задовольнити своє перебільшене уявлення про загрозу, яку зараз становить для нього Захід", – зазначено у статті.

Журналіст переконує, що ризик очевидний: перемир'я руйнується через дії Росії, а Трамп неправильно вважає, що Україна нібито винна в зруйнуванні його мирного плану. Москва, своєю чергою, знову заявляє, що вона стала жертвою, і розпочинає ще один інтенсивний наступ на Україну.

Автор зауважує, що якщо застосувати грубі та часом підривні методи Трампа з примушення до миру до Москви настільки ж відверто й руйнівно, то це може зменшити найбільшу загрозу безпеці в Європі з часів нацистів. Але ці обмеження також можуть здатися надто швидкоплинними у застосуванні та надто простими за масштабом, щоб мати справу з холодним обманом і льодовиковим терпінням Москви.