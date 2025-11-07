В Кремле сделали новое заявление о мирном процессе с Украиной

Дональд Трамп заявил, что США достигли определенного прогресса в завершении войны между Россией и Украиной. Оптимизма американского президента в Кремле не разделяют.

️Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать слова Трампа о "значительном прогрессе" в вопросе прекращения российско-украинской войны, передает 24 Канал.

Смотрите также Путин попросил Трампа помочь остановить войну: политолог предположил, что будет делать президент США

Что нового сказали в Москве о войне с Украиной?

Песков отметил, что процесс урегулирования войны в Украине тормозится со стороны Киева. Именно из-за нежелания украинской власти мира и провокаций Европы якобы возникла пауза в переговорном процессе между сторонами конфликта.

Также российский чиновник прокомментировал вероятность проведения новой встречи Путина и Трампа. По его словам, саммит лидеров на каком-то этапе станет нужным. Однако, ему должна предшествовать скрупулезная работа. Ранее чиновник говорил, что встреча американского и российского президентов возможна, но сейчас в ней нет необходимости.

Напомним, что 16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о второй личной встрече. На этот раз она должна была пройти в Будапеште. Впрочем, через несколько дней стало известно, что подготовку к саммиту отменили. Обе стороны осознали, что имеют разные видения на окончание войны в Украине. Глава Белого дома настаивает на прекращении огня на линии соприкосновения, а Москва выступает за заключение мирного соглашения, а затем остановку боевых действий. В качестве условия для перемирия россияне требуют от Киева сдать весь Донбасс.

Дональд Трамп отметил, что хочет чтобы встреча с Путиным принесла результат. То же самое сказали в Кремле. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва требует гарантий от Запада, что встреча Трампа с Путиным будет иметь конкретный результат, и выражает готовность к реализации этих результатов.

Что известно о мирных переговорах по войне в Украине?