У Кремлі зробили нову заяву про мирний процес з Україною

Дональд Трамп заявив, що США досягли певного прогресу в завершенні війни між Росією та Україною. Оптимізму американського президента у Кремлі не поділяють.

️Так, речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова Трампа про "значний прогрес" у питанні припинення російсько-української війни, передає 24 Канал.

Що нового сказали у Москві про війну з Україною?

Пєсков наголосив, що процес врегулювання війни в Україні гальмується з боку Києва. Саме через небажання української влади миру та провокацій Європи нібито виникла пауза у переговорному процесі між сторонами конфлікту.

Також російський чиновник прокоментував ймовірність проведення нової зустрічі Путіна та Трампа. За його словами, саміт лідерів на якомусь етапі стане потрібним. Однак, йому повинна передувати скрупульозна робота. Раніше посадовець казав, що зустріч американського та російського президентів можлива, але наразі у ній немає потреби.

Нагадаємо, що 16 жовтня Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися про другу особисту зустріч. Цього разу вона мала пройти у Будапешті. Втім, за кілька днів стало відомо, що підготовку до саміту скасували. Обидві сторони усвідомили, що мають різні бачення на закінчення війни в Україні. Очільник Білого дому наполягає на припиненні вогню на лінії зіткнення, а Москва виступає за укладання мирної угоди, а потім зупинку бойових дій. Як умову для перемир'я росіяни вимагають від Києва здати увесь Донбас.

Дональд Трамп наголосив, що хоче аби зустріч із Путіним принесла результат. Те саме сказали у Кремлі. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва вимагає гарантій від Заходу, що зустріч Трампа з Путіним матиме конкретний результат, і висловлює готовність до реалізації цих результатів.

Що відомо про мирні переговори щодо війни в Україні?