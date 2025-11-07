У Кремлі зробили нову заяву про мирний процес з Україною
- Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мирний процес в Україні гальмується з боку Києва.
- Пєсков зазначив, що саміт між Путіним і Трампом може знадобитися в якийсь час.
Дональд Трамп заявив, що США досягли певного прогресу в завершенні війни між Росією та Україною. Оптимізму американського президента у Кремлі не поділяють.
️Так, речник Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова Трампа про "значний прогрес" у питанні припинення російсько-української війни, передає 24 Канал.
Що нового сказали у Москві про війну з Україною?
Пєсков наголосив, що процес врегулювання війни в Україні гальмується з боку Києва. Саме через небажання української влади миру та провокацій Європи нібито виникла пауза у переговорному процесі між сторонами конфлікту.
Також російський чиновник прокоментував ймовірність проведення нової зустрічі Путіна та Трампа. За його словами, саміт лідерів на якомусь етапі стане потрібним. Однак, йому повинна передувати скрупульозна робота. Раніше посадовець казав, що зустріч американського та російського президентів можлива, але наразі у ній немає потреби.
Нагадаємо, що 16 жовтня Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися про другу особисту зустріч. Цього разу вона мала пройти у Будапешті. Втім, за кілька днів стало відомо, що підготовку до саміту скасували. Обидві сторони усвідомили, що мають різні бачення на закінчення війни в Україні. Очільник Білого дому наполягає на припиненні вогню на лінії зіткнення, а Москва виступає за укладання мирної угоди, а потім зупинку бойових дій. Як умову для перемир'я росіяни вимагають від Києва здати увесь Донбас.
Дональд Трамп наголосив, що хоче аби зустріч із Путіним принесла результат. Те саме сказали у Кремлі. Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Москва вимагає гарантій від Заходу, що зустріч Трампа з Путіним матиме конкретний результат, і висловлює готовність до реалізації цих результатів.
Що відомо про мирні переговори щодо війни в Україні?
- Спеціальний посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що війна в Україні нібито "закінчиться протягом року". Однак такі висловлювання – це лише спроба Кремля догодити президенту США Дональду Трампу.
- Дональд Трамп сказав, що війну в Україні можна врегулювати за кілька місяців, бо Путін начебто хоче вести бізнес зі США. Американський президент нагадав, що це спрацювало з Індією та Пакистаном.
- Дональд Трамп поки не планує діяти жорстко проти Росії – він намагається зберегти образ посередника. Однак певні обставини можуть змусити його змінити позицію. Про це розповів голова "Центру спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, Трамп втомився від активної політики й досі ставить Україну та Росію на один рівень, хоча саме Москва є агресором. Натомість ситуація в США може змусити його діяти рішучіше: у Трампа рекордно низький рейтинг, демократи випереджають республіканців, а американці невдоволені його політикою. Тому він не може дозволити, щоб його вважали слабким лідером, який підлаштовується під Путіна.