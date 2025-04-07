Через 6 месяцев после перемирия в Украине Россия сможет начать новое вторжение, – The Telegraph

Страны Балтии боятся, что могут стать следующими жертвами российской агрессии после того, как в Украине будет достигнуто перемирие. Литва, Латвия и Эстония уже начали строить оборонительную линию против Москвы, однако есть риск, что они не успеют ее закончить.

Так, балтийские страны начали выполнять 10-летний проект по укреплению обороны против России. Впрочем, он может оказаться запоздалым. Мирное соглашение в Украине может быстро переключить внимание Москвы на наиболее уязвимую часть восточного фланга НАТО, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Выстоят ли страны Балтии под давлением Кремля

Путин точно не станет ждать 10 лет, пока Литва, Латвия и Эстония усилят границу.

Экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что "самое опасное время для Балтии будет сразу после прекращения огня в Украине".

Недавний отчет датской разведки утверждает, что после остановки или замораживания войны в Украине Россия сможет быстро перевооружиться, перегруппироваться и вести войну против НАТО.

В нем говорится, что за шесть месяцев Москва сможет "вести локальную войну в стране, граничащей с Россией". Через два года она будет "готова к региональной войне против нескольких стран в Балтийском регионе". Через пять лет она сможет вести "большую войну" в Европе (без участия США).

К слову, Кремль уже изложил планы по увеличению военного производства и передислокации войск на северо-восточную границу НАТО, если Дональд Трамп заключит перемирие.

В 2023 году НАТО подписало план по защите "каждого дюйма" Балтии. Сейчас Альянс размещает многонациональные силы размером с батальон на ротационной основе в каждом балтийском государстве, чтобы действовать как стратегия "сдерживания" для отпугивания России. Латвию защищает международная сила под руководством Канады, немецкая бригада охраняет Литву, а около 1 000 британских военных защищают Эстонию.

Но Таллинн, Рига и Вильнюс, которые боятся молниеносного вторжения, хотят большего: замены "сдерживающих" боевых групп на боеспособные бригады и постоянного присутствия НАТО.

В первые месяцы полномасштабной войны в Украине Россия смогла оккупировать до 54 000 квадратных миль – более чем вдвое больше территории Литвы. В Балтийских государствах проживает около 6,5 – 7 миллионов человек. Для сравнения, довоенное население Украины составляло 41 миллион.

У нас нет стратегической глубины. Россияне могут пройти через всю страну за часы, если не дни. Вот почему мы защищаемся с первого дюйма,

– сказал Ландсбергис.

Цель новой оборонительной линии – предотвратить то, чтобы балтийские города и села подверглись той же судьбе, что и те, которые были разрушены в Украине.

В рамках первого этапа строительства обороны Латвия и Литва уже установили "зубы дракона" – бетонные пирамиды для остановки бронетехники вдоль границы. В Эстонии уже протестированы усиленные бункеры, способные выдержать артобстрелы, и выбраны места для их размещения. Литва установила противотанковые заграждения на мосту через реку Нямунас на границе с Россией.

По словам Эстонского центра оборонных инвестиций, к осени будет завершен первый участок так называемых "опорных оборонительных пунктов".

Один из главных уроков изнурительной войны в Украине – это важность глубокой обороны и ограничения мобильности врага.

Литва добавляет уязвимости другим балтийским странам, поскольку ее граница граничит с военной базой России – Калининградом.

Калининград и Сувалкский коридор считаются стратегически опасными: Россия может изолировать Балтию от остальной Европы по суше и заблокировать ее с моря. Правда, вступление Финляндии и Швеции в Альянс улучшило стратегическую ситуацию и превратило Балтийское море в "озеро НАТО". Вице-министр обороны Литвы Каролис Алекса подчеркнул: "Наша главная цель – сдерживания. Чем больше мы строим сейчас, тем сильнее сигнал получит Россия".