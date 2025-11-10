В Кремле резко высказались о "миротворческих" инициативах Орбана относительно войны в Украине
- Кремль не оценил предложения Виктора Орбана по урегулированию российско-украинской войны.
- Дмитрий Песков ответил довольно резко.
Несмотря на пророссийские взгляды Виктора Орбана, у Путина не оценили предложения главы венгерского правительства по урегулированию российско-украинской войны. Представитель российского диктатора прокомментировал его слова.
О таком заявлении пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова пишут пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
Как у Путина оценивают предложения Виктора Орбана в урегулировании войны?
Дмитрий Песков коротко и дерзко заметил, что Кремлю ничего не известно о каких-то инициативах Венгрии по урегулированию российско-украинского конфликта.
Так, Россия игнорирует слова венгерского премьера, сказанные во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, Тогда Виктор Орбан назвал войну России против Украины "важнейшим вопросом" для Венгрии.
Он отметил, что стремится обсудить с Трампом возможные пути содействия "мирным усилиям". Премьер-министр Венгрии также заявил, что только Вашингтон и Будапешт выступают за мир, тогда как остальные европейские правительства якобы "хотят продолжения войны", надеясь на победу Украины.
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме: основные тезисы
Переговоры лидеров государств состоялись 7 ноября. Во время встречи Трамп назвал венгерского премьера влиятельным лидером и отметил, что Орбан может способствовать возможной встрече с главой Кремля.
Со своей стороны, основной темой переговоров Орбан назвал войну в Украине, а Трамп подчеркнул, что встреча призвана начать новый этап отношений между США и Венгрией.
По итогам переговоров Венгрия получила годовое освобождение от санкций США на импорт российской нефти и газа. Также сняты ограничения для венгерской АЭС "Пакш".
Аналитики критикуют решение, отмечая, что оно подрывает серьезность санкций против России и может побудить другие страны их обходить. Политолог Петр Олещук добавил, что США, вероятно, согласились на это в обмен на покупку Венгрией американского сжиженного газа.