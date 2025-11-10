Укр Рус
Геополітика Росія У Кремлі різко висловилися про "миротворчі" ініціативи Орбана стосовно війни в Україні
10 листопада, 18:32
3

У Кремлі різко висловилися про "миротворчі" ініціативи Орбана стосовно війни в Україні

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Кремль не оцінив пропозиції Віктора Орбана щодо врегулювання російсько-української війни.
  • Дмитро Пєсков відповів доволі різко.

Попри проросійські погляди Віктора Орбана, у Путіна не оцінили пропозиції очільника угорського уряду щодо врегулювання російсько-української війни. Представник російського диктатора прокоментував його слова.

Про таку заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова пишуть пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Актуально Доки Трамп президент, а я прем’єр – Угорщина не буде під санкціями США, – Орбан

Як у Путіна оцінюють пропозиції Віктора Орбана у врегулюванні війни?

Дмитро Пєсков коротко й зухвало зауважив, що Кремлю нічого не відомо про якісь ініціативи Угорщини з урегулювання російсько-українського конфлікту. 

Так, Росія ігнорує слова угорського прем'єра, сказані під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, Тоді Віктор Орбан назвав війну Росії проти України "найважливішим питанням" для Угорщини. 

Він зазначив, що прагне обговорити з Трампом можливі шляхи сприяння "мирним зусиллям". Прем'єр-міністр Угорщини також заявив, що лише Вашингтон та Будапешт виступають за мир, тоді як решта європейських урядів нібито "хочуть продовження війни", сподіваючись на перемогу України. 

Зустріч Трампа й Орбана в Білому домі: основні тези

  • Перемовини лідерів держав відбулися 7 листопада. Під час зустрічі Трамп назвав угорського прем'єра впливовим лідером і зазначив, що Орбан може сприяти можливій зустрічі з очільником Кремля. 

  • Зі свого боку, основною темою переговорів Орбан назвав війну в Україні, а Трамп підкреслив, що зустріч покликана започаткувати новий етап відносин між США та Угорщиною.

  • За підсумками перемовин Угорщина отримала річне звільнення від санкцій США на імпорт російської нафти та газу. Також знято обмеження для угорської АЕС "Пакш". 

  • Аналітики критикують рішення, зазначаючи, що воно підриває серйозність санкцій проти Росії та може спонукати інші країни їх обходити. Політолог Петро Олещук додав, що США, ймовірно, погодилися на це в обмін на купівлю Угорщиною американського зрідженого газу. 