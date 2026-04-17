Первые шаги Мадьяра во главе Венгрии: как он будет действовать относительно Украины

Вряд ли Петер Мадьяр будет сейчас заниматься вопросом Украины. Прежде всего он сконцентрируется на внутренних проблемах. В частности, относительно санкций против Венгрии, нефтепровода "Дружба" и так далее.

Глава Института мировой политики Виктор Шлинчак озвучил 24 Каналу мнение, что также Мадьяр не возьмется сразу за режим Виктора Орбана. Ведь он находился у власти 16 лет.

Что изменит уход Орбана?

Виктор Шлинчак отметил, что в течение лет у власти Орбан построил свою вертикаль достаточно жесткими способами. В частности, говорится о запугивании медиа, слежении за оппозицией. Многие были вынуждены уехать из Венгрии.

Но эта система многоуровневая. То есть сам уход Орбана не повлечет моментальную перезагрузку всей власти. На должностях остаются судьи, люди, которые на более низких звеньях. Если забрать с министерских должностей и поменять, пройдет еще достаточно много времени для того, чтобы вычистить тех людей, которых Орбан не просто привел к власти, но и научил работать в тех условиях, в которых нуждался его режим,

– объяснил он.

Какими будут действия относительно Украины?

Петер Мадьяр напомнил, что еще в декабре Виктор Орбан согласовал решение о предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро в Брюсселе при условии, что Венгрия, Чехия и Словакия не будут участвовать в финансировании. Он не видит причин пересматривать решение, которое было принято на уровне ЕС.

Глава Института мировой политики добавил, что до сих пор остается актуальным вопрос, будет ли принят 20-й пакет санкций против России. Его анонсировали еще в декабре 2025 года. Они должны были быть введены к годовщине полномасштабного вторжения. Этого не произошло из-за позиции Венгрии и Словакии.

Я думаю, что сейчас к этому вопросу должны вернуться. Это будет прежде всего маркером для Европейского Союза, для Брюсселя, который должен показать способность такого нового управления,

– предположил Шлинчак.

