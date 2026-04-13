Петер Мадьяр объяснил, почему партия "Фидес" проиграла, и раскритиковал Орбана

Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр высказался о своем оппоненте Викторе Орбане после своей победы на выборах 12 апреля. Он назвал причину поражения действующего главы правительства.

Об этом Петер Мадьяр сказал во время пресс-конференции. На момент публикации новости партия Мадьяра "Тиса" набирает 138 кресел в правительстве, а "Фидес" – только 55. Уже посчитано 98.94 процента голосов.

Почему Орбан проиграл?

По мнению Петера Мадяра, действующий премьер виноват сам.

Виктор Орбан играл в такую пятимерную игру в шахматы, и это, вероятно, было одной из причин его поражения, среди других. Он говорил обо всем: Украина, Россия, Иран, иранский шах, иранский аятолла, президентские выборы в США. Вероятно, если бы его разбудили, он сказал бы, что победил на президентских выборах в США, а не Дональд Трамп. Виктор Орбан говорил обо всем, кроме проблем, затрагивающих венгерский народ,

– сказал Мадьяр.