Военнослужащий, политический консультант Александр Антонюк в эфире 24 Канала предположил, что после такого удара Владимир Путин будет искать новые способы давления на Европу. Он объяснил, на кого теперь может сделать ставку Кремль и почему расслабляться после поражения Орбана еще рано.

Смотрите также По всей линии фронта россияне готовятся к наступлению, – военный обозреватель

Путин будет искать новые точки влияния в Европе

Провал ставки на Орбана не означает, что Кремль отступит от своей игры в Европе. После такой неудачи в Москве, наоборот, будут искать другие силы, через которые можно и дальше бить по единству Евросоюза.

Напомним: После парламентских выборов 12 апреля в Венгрии стало известно о поражении Виктора Орбана и победе оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром. После появления первых результатов в Будапеште начались массовые празднования: в центре города собрались тысячи людей с венгерскими флагами, а столица стала главным центром праздничных акций.

Речь идет не только о Венгрии. Россия и дальше будет пытаться завести к власти хотя бы в одной или двух странах откровенно пророссийские правительства, чтобы ломать общую европейскую позицию уже изнутри.

Они сейчас в любом случае будут держать стратегию, чтобы хотя бы одна-две страны формировали национальные правительства из откровенно пророссийских сил и создавали негативный прецедент для единства Европы,

– подчеркнул Антонюк.

Ближайшей такой мишенью он назвал не только Роберта Фицо. Кремль, по его словам, может еще сильнее вкладываться в другие политические силы, в частности в "Альтернативу для Германии".

К слову: немецкая ультраправая партия AfD 11 апреля представила в Саксонии-Анхальт свою "программу правительства" на случай прихода к власти в регионе. В 156-страничном манифесте говорится о депортации мигрантов, изменения в общественном вещании, восстановление студенческих обменов с Россией, отмене санкций против Москвы, возвращении к закупкам газа через "Северный поток" и отмене права на убежище для искателей защиты в Германии.

Для России здесь вопрос уже давно не сводится только к Украине. Ей выгодно расшатывать саму модель объединенной Европы, подталкивать страны к изоляционизму и делать ставку на правительства, которые мыслят узко национальными интересами.

Это не только вопрос об Украине. Это вопрос в том, что их тактика заключается в политике изоляции среди различных государств, с акцентом на национальные правительства, чтобы дробить единство Европейского Союза,

– сказал он.

Поражение Орбана действительно облегчает часть задач, в частности в истории с разблокированием денег для Украины. Но стратегически в Будапеште для нас еще не все решено, потому что антиукраинские настроения в венгерском обществе никуда не исчезли.

Поражение Орбана еще не означает полной победы

Вся ставка в этой кампании делалась именно на Орбана, а не на его оппонента. Для его сохранения у власти работали не только российские политтехнологи. К поддержке подключались и американские союзники, в частности Джей Ди Вэнс, который приезжал фактически в последние сутки. Но даже при таком ресурсе эта кампания все равно провалилась.

Усилия были брошены в Орбана, а не в Мадьяра. И это была не только работа кремлевских политтехнологов, там были привлечены еще непосредственно представители Соединенных Штатов Америки,

– подчеркнул Антонюк.

Для Украины это действительно плюс, потому что Кремль теряет еще одну удобную точку влияния в Европе. Но окончательной победой эту историю считать рано.

Это не значит, что это уже стопроцентная и бесповоротная победа. Раскачивание внутри Венгрии, усиление антиукраинских настроений и перебрасывание этого на другие государства мы тоже должны осознавать,

– сказал он.

Поражение Орбана для Кремля болезненное, но не такое, после которого он остановится. В Москве и дальше будут искать, через кого можно сохранять влияние в Европе и как дальше бить по ее единству.

Что известно о новом премьере Венгрии и его позиции относительно Украины?