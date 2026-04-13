Однако радикальных изменений относительно Украины в Венгрии не будет. Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий озвучил 24 Каналу мнение, что Петер Мадьяр имеет опасения относительно своего электората.

Какие есть угрозы от новой власти?

Андрей Городницкий отметил, что Виктор Орбан очень сильно повлиял на возможность Украины получать те или иные преференции из Европы. Однако сейчас этот вопрос еще совсем не решен. Есть большая проблема.

Есть огромная угроза, что сам Мадьяр будет не очень лояльным к поддержке Украины относительно вступления в ЕС. Сами венгры в течение всех этих лет были под пропагандой Орбана. По социологическим опросам, примерно 64% венгров против того, чтобы Украина была вступила в Евросоюз. Около 74% – против предоставления Украине финансовой поддержки,

– пояснил политический эксперт.

По его словам, чтобы убедить венгров, нужны резкие изменения, движение в радикально другую сторону от пропаганды Орбана. Нужно время и большая работа Киева и новой венгерской власти. Однако радикальных изменений в Венгрии по этому вопросу не будет. Мадьяр избегает упоминаний об Украине.

У него было интервью. Он даже не упомянул Украину относительно стратегического партнерства. Там он называл и Чехию, и Словакию, и многие другие страны. Но не звучало нашего государства. Конечно, он боится. У него еще есть опасения своего электората. Возможно, со временем он начнет потихоньку менять эту позицию,

– предположил доктор философии.

