Венгерское правительство призывает своих граждан подписать петицию, направленную против финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза на следующие годы.

Об этом свидетельствует публикация венгерского правительства в Facebook.

Что известно о новой петиции в Венгрии?

Согласно обнародован. информации, соответствующую петицию якобы уже подписали более миллиона человек.

В течение последних недель Украина ввела нефтяную блокаду Венгрии. Скажем "нет" нефтяной блокаде, финансированию войны и повышению цен на коммунальные услуги,

– говорится в публикации.

Напомним, еще в январе 2026 года обнародовали текст этой петиции и иллюстрацию, на которой изображены президент Владимир Зеленский с протянутой рукой, Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.



Иллюстрация петиции / Скриншот 24 Канала

Согласно тексту петиции, в ближайшие 4 года Европейский Союз стремится взять в блок Украину, которой, как новому члену, выплатят 800 миллиардов долларов, что, как запугивает венгерское правительство, негативно повлияет на жизнь их граждан.

Петиция предусматривает 3 пункта: "Я против дальнейшего финансирования российско-украинской войны!", "Я против того, чтобы мы финансировали украинское государство в следующие 10 лет!", "Я против повышения коммунальных тарифов из-за войны!".

О какой "нефтяной блокаде" идет речь?