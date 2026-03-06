Правительство Орбана призывает подписывать петицию против Украины после похищения инкассаторов Ощадбанка
- Венгерское правительство призывает граждан подписать петицию против финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, заявляя о нефтяной блокаде Венгрии Украиной.
- Петицию якобы подписали более миллиона человек, она содержит пункты против финансирования войны, поддержки Украины и повышения цен на коммунальные услуги.
Венгерское правительство призывает своих граждан подписать петицию, направленную против финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза на следующие годы.
Об этом свидетельствует публикация венгерского правительства в Facebook.
Что известно о новой петиции в Венгрии?
Согласно обнародован. информации, соответствующую петицию якобы уже подписали более миллиона человек.
В течение последних недель Украина ввела нефтяную блокаду Венгрии. Скажем "нет" нефтяной блокаде, финансированию войны и повышению цен на коммунальные услуги,
– говорится в публикации.
Напомним, еще в январе 2026 года обнародовали текст этой петиции и иллюстрацию, на которой изображены президент Владимир Зеленский с протянутой рукой, Урсула фон дер Ляйен и лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.
Согласно тексту петиции, в ближайшие 4 года Европейский Союз стремится взять в блок Украину, которой, как новому члену, выплатят 800 миллиардов долларов, что, как запугивает венгерское правительство, негативно повлияет на жизнь их граждан.
Петиция предусматривает 3 пункта: "Я против дальнейшего финансирования российско-украинской войны!", "Я против того, чтобы мы финансировали украинское государство в следующие 10 лет!", "Я против повышения коммунальных тарифов из-за войны!".
Напомним, что правоохранители Венгрии неожиданно задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка, в которых находилось 7 работников банка. Они перевозили крупную сумму иностранной валюты и ценностей из Австрии.
О какой "нефтяной блокаде" идет речь?
После атаки на нефтепровод "Дружба" Венгрия и Словакия обвинили Украину якобы в намеренном прекращении транзита российской нефти по каким-то "политическим соображениям", не упомянув о причастности России.
На днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова угрожал Киеву из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу. Политик обещает остановить все важные поставки и оставить украинцев без денег.
Недавно министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что нефтепровод "Дружба" пока не функционирует из-за повреждения внутренних систем после российского удара по нефтеперекачивающей станции.