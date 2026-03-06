Такое заявление сделал заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Гилл в комментарии ЕП.
Как в ЕС упрекнули Зеленского?
Олоф Гилл отметил, что Владимир Зеленский не должен прибегать к угрозам в сторону государств-членов Европейского Союза, имея в виду его недавние слова относительно "лица", которая блокирует кредит ЕС для Украины.
Относительно комментариев президента Зеленского, мы как Европейская комиссия четко заявляем, что такая лексика неприемлема. Не должно быть угроз в адрес государств-членов ЕС,
– сказал он.
По его словам, подобная риторика вряд ли поспособствует достижению общих целей, в ЕС продолжаются активные дискуссии со всеми сторонами в этом вопросе, чтобы заставить всех "немного успокоиться" и "снизить градус риторики".
По его мнению, это позволит принять все возможные меры для давления на Россию с целью прекращения ее захватнической войны, предоставить кредит 90 миллиардов евро Украине, обеспечить энергетическую безопасность стран Евросоюза.
Что этому предшествовало?
Напомним, недавно Венгрия заблокировала выделение Украине согласованного кредита от Европейского Союза на 90 миллиардов евро. Это решение поставило под угрозу финансовую поддержку Киева на 2026 – 2027 годы.
Отметим, что Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Виктор Орбан задерживает кредит, чтобы заставить Еврокомиссию одобрить заявку Венгрии на оборонный кредит в размере 16 миллиардов евро.
Владимир Зеленский впоследствии выразил надежду, что ни один отдельный представитель ЕС не станет препятствовать выделению 90 миллиардов или хотя бы первого транша из этой суммы, имея в виду Виктора Орбана.
По словам президента, украинские военные нуждаются в вооружении, поэтому венгерскому премьеру "стоит подумать дважды", прежде чем принимать решение по вышеупомянутому кредиту, иначе его номер предоставят ВСУ.