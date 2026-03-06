Таку заяву зробив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл у коментарі ЄП.
Як в ЄС дорікнули Зеленському?
Олоф Гілл наголосив, що Володимир Зеленський не повинен вдаватися до погроз у бік держав-членів Європейського Союзу, маючи на увазі його нещодавні слова стосовно "особи", яка блокує кредит ЄС для України.
Щодо коментарів президента Зеленського, ми як Європейська комісія чітко заявляємо, що така лексика є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС,
– сказав він.
За його словами, подібна риторика навряд посприяє досягненню спільних цілей, у ЄС тривають активні дискусії з усіма сторонами у цьому питанні, щоб змусити всіх "трохи заспокоїтися" і "знизити градус риторики".
На його думку, це дозволить вжити всіх можливих заходів для тиску на Росію з метою припинення її загарбницької війни, надати кредит 90 мільярдів євро Україні, забезпечити енергетичну безпеку країн Євросоюзу.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, нещодавно Угорщина заблокувала виділення Україні погодженого кредиту від Європейського Союзу на 90 мільярдів євро. Це рішення поставило під загрозу фінансову підтримку Києва на 2026 – 2027 роки.
Зазначимо, що Politico з посиланням на європейських дипломатів повідомляло, що Віктор Орбан затримує кредит, аби змусити Єврокомісію схвалити заявку Угорщини на оборонний кредит у розмірі 16 мільярдів євро.
Володимир Зеленський згодом висловив сподівання, що жоден окремий представник ЄС не стане перешкоджати виділенню 90 мільярдів або хоча б першого траншу з цієї суми, маючи на увазі Віктора Орбана.
За словами президента, українські військові потребують озброєння, тому угорському прем'єру "варто подумати двічі", перш ніж ухвалювати рішення щодо вищезгаданого кредиту, інакше його номер нададуть ЗСУ.