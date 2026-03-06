Таку заяву зробив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл у коментарі ЄП.

Дивіться також Викрадення грошей та інкасаторів Ощадбанку: політолог пояснив, що не так із закидами Угорщини

Як в ЄС дорікнули Зеленському?

Олоф Гілл наголосив, що Володимир Зеленський не повинен вдаватися до погроз у бік держав-членів Європейського Союзу, маючи на увазі його нещодавні слова стосовно "особи", яка блокує кредит ЄС для України.

Щодо коментарів президента Зеленського, ми як Європейська комісія чітко заявляємо, що така лексика є неприйнятною. Не повинно бути погроз на адресу держав-членів ЄС,

– сказав він.

За його словами, подібна риторика навряд посприяє досягненню спільних цілей, у ЄС тривають активні дискусії з усіма сторонами у цьому питанні, щоб змусити всіх "трохи заспокоїтися" і "знизити градус риторики".

На його думку, це дозволить вжити всіх можливих заходів для тиску на Росію з метою припинення її загарбницької війни, надати кредит 90 мільярдів євро Україні, забезпечити енергетичну безпеку країн Євросоюзу.

Що цьому передувало?