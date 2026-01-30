В соцсетях утверждали, будто президент Чехии Петр Павел проводит свой отпуск на курорте, совладельцем которого является Андрей Ермак. Зато лидер Чехии опубликовал фото из пансионата с байкерами в Испании.

Президент Петр Павел решил опубликовать фотографии со своего частного отпуска в Испании, опровергнув ложь, распространенную в социальных сетях. Об этом сообщили в Idnes.

Как Петр Павел отреагировал на обвинения?

Эту информацию распространили пользователи в соцсетях во время отдыха Петра Павела со своей женой на курорте. Впервые отпуск Павела с Ермаком связали в заметке аккаунта, который принадлежит бывшему лидеру движения Stačilo! Даниэлу Стерзику.

Правда ли, что президент с женой поехал в частный отпуск в Испанию и проживает там на курорте, совладельцем которого является украинец Андрей Ермак, который был вынужден уйти из-за коррупции в армейских закупках? Я просто... Может, тогда все становится понятным,

– заявил Стерзик.

Чешский президент Петр Павел в ответ на слухи опубликовал фотографии своего номера и сообщил, что отдыхает в пансионате вместе с байкерами.

Он отметил, что распространенная в соцсетях информация о роскошном курорте не соответствует действительности, а для него настоящая роскошь это хорошая компания друзей, мотоцикл и свобода в дороге.

Петр Павел отдыхает в пансионате с байкерами / фото с фейсбук

Директор по коммуникациям президентского дворца Вит Коларж также отрицал отдых Павела на курорте Ермака. Он назвал это "полной чушью" и рассказал, что на самом деле президент живет с группой байкеров в пансионате и вообще не останавливался ни на каком побережье.

