Писториус поставил точку в вопросе поставок ракет Taurus для Украины

Уже не первый год звучат дискуссии о возможности передачи Украине немецких ракет Taurus. В Берлине заявили, что этого не будет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

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Что будет с ракетами Taurus и что предлагает Германия

По словам Писториуса, Германия не рассматривает поставки Украине ракет Taurus.

"Вы задали вопрос, рассматриваем ли мы... Я отвечаю вам – нет", – сказал он.

Зато Берлин будет участвовать в финансировании производства дальнобойного оружия для Киева как на территории Украины, так и на территории Германии...

Когда говорим о производстве, мы говорим о наших дальнобойных возможностях. Это наши дроны, украинские технологии, ракеты,

– указал президент Украины.

Кроме этого Владимир Зеленский прокомментировал сотрудничество с Берлином по ПВО. Он отметил, что Украина понимает план поставки систем Iris-T от Германии, отметив, что он рассчитан на следующие 3 года.

По словам президента, это не означает, что война будет столько лет, однако необходимы системы ПВО, чтобы защищать покой украинцев.