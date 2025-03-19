Расширение пятой статьи НАТО поможет Альянсу выявить блефует ли Путин, – Мелони

Премьер-министр Италии предложила способ проверить, блефует ли президент России Владимир Путин относительно переговоров. Она считает, что можно расширить пятую статью НАТО.

Джорджия Мелони убеждена, что расширение пятой статьи НАТО на Украину поможет Альянсу выявить блефует ли Путин. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Askanews.

Смотрите также Кто убил Кеннеди? Для чего Трамп рассекречивает архивы главной загадки XX века в Америке

Это самое простое решение

По ее словам, Италия не будет следовать неэффективным предложениям других. Расширение пятой статьи НАТО на Украину она считает "самым простым и эффективным предложением из всех других".

Она убеждена, что оно поможет раскрыть возможный блеф Путина: если Россия не планирует снова вторгаться к своим соседям, то непонятно, почему Украина не должна принимать гарантии безопасности.

Премьер-министр Италии заявила об этом в палате депутатов, отвечая на дебаты относительно сообщений, сделанных вчера накануне заседания Европейского Совета.

Предложение по статье пять – это предложение, которое должно быть вынесено на стол переговоров. Мир основывается на гарантиях безопасности,

– подчеркнула она.

Чиновница также добавила, что Италия должна решить, какая позиция является их собственной. По ее словам, роль Италии заключается в том, чтобы участвовать с собственными предложениями; тот, кто имеет смелость их делать, делает что-то полезное.