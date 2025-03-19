Джорджія Мелоні переконана, що розширення п’ятої статті НАТО на Україну допоможе Альянсу виявити чи блефує Путін. Про це пише 24 Канал із посиланням на Askanews.

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Це найпростіше рішення

За її словами, Італія не буде слідувати неефективним пропозиціям інших. Розширення п'ятої статті НАТО на Україну вона вважає "найпростішою і найефективнішою пропозицією з усіх інших".

Вона переконана, що вона допоможе розкрити можливий блеф Путіна: якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому Україна не повинна приймати гарантії безпеки.

Прем'єр-міністр Італії заявила про це в палаті депутатів, відповідаючи на дебати щодо повідомлень, зроблених вчора напередодні засідання Європейської Ради.

Пропозиція щодо статті п’ять – це пропозиція, яка має бути винесена на стіл переговорів. Мир ґрунтується на гарантіях безпеки,

– наголосила вона.

Посадовиця також додала, що Італія повинна вирішити, яка позиція є їхньою власною. За її словами, роль Італії полягає в тому, щоб брати участь з власними пропозиціями; той, хто має сміливість їх робити, робить щось корисне.