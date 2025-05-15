Пятница покажет: Рубио высказался о переговорах в Стамбуле

Владимир Зеленский говорил, что посредниками на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле будут США и Турция. Марко Рубио подтвердил его слова.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что говорят в США о переговорах между Украиной и Россией

Представители США присоединятся к переговорам. Однако они "не имеют высоких ожиданий от переговоров". Это похоже на риторику Трампа, который заявил, что все решится во время его личной встречи с Путиным.

16 мая Рубио встретится с министром иностранных дел Турции и делегацией Украины. США подождут события пятницы, а затем будут принимать какие-то решения.

Рубио заявил, что Соединенные Штаты подождут, чтобы увидеть, что произойдет в пятничных переговорах между делегациями России и Украины, а затем определятся с графиком встречи Трампа и Путина. Во время своих выступлений перед журналистами в Турции он четко дал понять, что говорил о разговоре с глазу на глаз,

– сообщили журналисты.

В Америке считают, что можно достичь прорыва в переговорах только при участии Трампа и Путина. В то же время там понимают: команда, которую Кремль отправил в Турцию, не свидетельствует о прогрессе.