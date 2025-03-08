Франция и Германия поспорили из-за плана перевооружения ЕС на 150 миллиардов евро, – FT

Франция и Германия не смогли прийти к согласию в процессе обсуждения плана перевооружения Европейского Союза на 150 миллиардов евро. Страны не решили, привлекать ли государства, которые не являются членами ЕС.

Отметим, что на прошлой неделе Европейская комиссия предложила собрать 150 миллиардов евро и впоследствии одолжить странам для увеличения их военного производства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что известно об обсуждении плана перевооружения ЕС

Во время саммита Евросоюза в четверг, 6 марта, несколько европейских лидеров, в частности канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что инициатива должна быть открытой для партнеров, не являющихся членами Европейского Союза.

Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны в рамках этой инициативы, были открыты для стран, которые не являются членами Европейского Союза, но тесно сотрудничают с ним, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция,

– говорит Шольц.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон считает, что расходы должны идти на европейскую продукцию, а не на готовое оборудование, которое "снова окажется неевропейским". Отметим, что он давно поддерживает увеличение европейской автономности и стимулирование внутреннего промышленного производства.

Вследствие этого спора согласование Европейской программы оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро задержалось уже на год. В Брюсселе опасаются, что в случае с планом перевооружения ЕС ситуация может повториться снова.

Один из европейских дипломатов замечает, что сейчас ЕС на том этапе, когда "вопрос необходимо решить ради скорости, а не совершенства". Добавим, что Еврокомиссия имеет 10 дней на то, чтобы разработать детальное предложение, которое потребует одобрения стран-членов.