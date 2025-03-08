Отметим, что на прошлой неделе Европейская комиссия предложила собрать 150 миллиардов евро и впоследствии одолжить странам для увеличения их военного производства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что известно об обсуждении плана перевооружения ЕС

Во время саммита Евросоюза в четверг, 6 марта, несколько европейских лидеров, в частности канцлер Германии Олаф Шольц, заявили, что инициатива должна быть открытой для партнеров, не являющихся членами Европейского Союза.

Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны в рамках этой инициативы, были открыты для стран, которые не являются членами Европейского Союза, но тесно сотрудничают с ним, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция,

– говорит Шольц.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон считает, что расходы должны идти на европейскую продукцию, а не на готовое оборудование, которое "снова окажется неевропейским". Отметим, что он давно поддерживает увеличение европейской автономности и стимулирование внутреннего промышленного производства.

Вследствие этого спора согласование Европейской программы оборонной промышленности на 1,5 миллиарда евро задержалось уже на год. В Брюсселе опасаются, что в случае с планом перевооружения ЕС ситуация может повториться снова.

Один из европейских дипломатов замечает, что сейчас ЕС на том этапе, когда "вопрос необходимо решить ради скорости, а не совершенства". Добавим, что Еврокомиссия имеет 10 дней на то, чтобы разработать детальное предложение, которое потребует одобрения стран-членов.