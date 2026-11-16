"Никакой Ялты не будет": политолог объяснил, чем завершится встреча в Китае

Ожидаемая трехсторонняя встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне не приведет к новому переделу мира. Любые опасения относительно договоренностей по Украине беспочвенны.

Такое мнение высказал политолог Валерий Дымов в эфире 24 Канала.

Почему передела мира не произойдет

Он подчеркнул, что лидер Китая Си Цзиньпин уже подготовил собственный сценарий, по которому будут действовать остальные участники саммита. В настоящее время именно Пекин выступает главным бенефициаром ситуации, поскольку Москва значительно ослабла и попала под его геополитический контроль.

Эксперт призвал не питать иллюзий и в то же время не бояться кулуарных сговоров лидеров за спиной украинского народа.

Никакой Ялты не будет. Нельзя во время войны проводить красные линии или договариваться даже по одной проблеме, когда еще не определены результаты глобальной войны. Интересы у всех прямо противоположны, поэтому те надежды или опасения, что они о чем-то договорятся без нас, – абсолютно беспочвенны,

– подчеркнул Валерий Дымов.

Политолог оценил предстоящую встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина: видео

По словам политолога, российский диктатор тщетно пытается соответствовать уровню мировых лидеров и заявлять о "новой архитектуре безопасности", пытаясь замять собственные провалы. В реальности же глава Кремля превратился в вассала Пекина и все больше теряет международную субъектность.

Путин считает, что он выиграл эту войну и выдвигает условия. Однако Си Цзиньпин прекрасно понимает, что Россия проигрывает. Войну не прекращают разговорами – ее либо выигрывают, либо проигрывают. А вернуть силу права можно только силой,

– отметил гость эфира.

Аналитик добавил, что итоговые заявления лидеров будут носить чисто декларативный характер, потому что Китай не намерен делить мир в пользу Москвы или предоставлять ей действенные рычаги влияния.

Ранее аналитик также объяснял, что Кремль тщетно пытается навязать иллюзию военного превосходства, поскольку глава России отправляется на переговоры без реальных достижений.