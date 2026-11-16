"Ніякої Ялти не відбудеться": політолог пояснив, чим завершиться зустріч у Китаї

Таку думку висловив політолог Валерій Димов в ефірі 24 Каналу.

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Чому переділу світу не станеться

Він наголосив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін уже підготував власний сценарій, за яким діятимуть решта учасників саміту. Наразі саме Пекін виступає головним бенефіціаром ситуації, оскільки Москва зазнала суттєвого послаблення й потрапила під його геополітичний контроль.

Експерт закликав не плекати ілюзій і водночас не боятися кулуарних змов лідерів за спиною українського народу.

Ніякої Ялти не відбудеться. Не можна під час війни проводити червоні лінії чи домовитися навіть по одній проблемі, коли ще не визначені результати глобальної війни. Інтереси у всіх прямо протилежні, тому ті сподівання чи страхи, що вони про щось домовляться без нас – абсолютно безпідставні– підкреслив Валерій Димов.

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За словами політолога, російський диктатор марно намагається відповідати рівню світовим лідерам і заявляти про "нову архітектуру безпеки", намагаючись замовчати власні провали. У реальності ж очільник Кремля перетворився на васала Пекіна та дедалі більше втрачає міжнародну суб'єктність.

Путін вважає, що він виграв цю війну і висуває умови. Проте Сі Цзіньпін прекрасно розуміє, що Росія програє. Війну не припиняють розмовами – її або виграють, або програють. А повернути силу права можна тільки силою– зауважив гість ефіру.

Аналітик додав, що підсумкові заяви лідерів матимуть суто декларативний характер, адже Китай не має наміру ділити світ на користь Москви чи давати їй дієві важелі впливу.

Раніше аналітик також пояснював, що Кремль марно намагається нав'язати ілюзію військової переваги, оскільки очільник Росії вирушає на перемовини без реальних здобутків.