"Наше место в Европе": Мадьяр пообещал наладить отношения с ЕС и НАТО

Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на выборах заявил об изменении внешнеполитического курса Венгрии. Он пообещал восстановить доверие партнеров в ЕС и НАТО и наладить отношения с соседями.

Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах 12 апреля заявил, что Венгрия начнет меняться. Об этом сообщает 444.hu.

Смотрите также МИД отменяет рекомендации по воздержанию от поездок в Венгрию после выборов

Что заявил Мадьяр об изменениях внешнеполитического курса Венгрии?

По словам Мадьяра, новое правительство сделает страну снова надежным партнером в Европейский Союз и НАТО. Он также отметил восстановление дружеских отношений со странами Центрально-Восточной Европы, в частности с Польшей.

Мадьяр подчеркнул, что Венгрия и в дальнейшем будет оставаться частью европейского сообщества, что вызвало поддержку среди присутствующих, которые начали скандировать "Европа". Отдельно он заявил о намерении восстановить и усилить сотрудничество в рамках Вышеградской группы.

Обратите внимание! Вышеградская группа или как еще называют Вышеградская четверка, V4 или Европейский квартет – это группировка четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.

Среди первых шагов после прихода к власти политик назвал зарубежные визиты: сначала в Польшу, затем в Вену и Брюссель. По его словам, это должно способствовать восстановлению европейского финансирования и укреплению международных связей.

Важно! Политолог и президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что Петер Мадьяр был главным оппонентом Виктора Орбана на выборах в Венгрии, но не является проукраинским или проевропейским политиком. Мадьяр имеет политические связи с Орбаном, поэтому существуют риски, что он может остаться зависимым от России.

Как прошли выборы в Венгрии?