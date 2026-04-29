Стимулируют возвращаться домой: почему некоторые страны меняют риторику по отношению к украинцам

Некоторые европейские страны работают над тем, чтобы украинцы активнее возвращались домой. Эти процессы начались по ряду причин.

Политолог Игорь Челенко рассказал 24 Канала, что обычно в Европе начинают принимать такие меры против тех людей, получающие выплаты и не устраиваемые на работу. Остальные люди там находятся в лучшем положении.

Почему это не единственная причина?

По словам Чаленко, логика здесь достаточно проста. Тот, кто не работает или не имеет постоянного заработка, должен быть "выдавлено" из конкретного государства. Европейские страны не заинтересованы в том, чтобы изгонять трудолюбивое население.

Самые трудолюбивые и мыслящие головы там хотят оставлять у себя. Потому что это поддержка экономики. В Польше украинцы серьезно перекрывают дефицит трудовых кадров. Поляки сами уезжают работать в Германию, Францию, Великобританию и т.д.,

– сказал Чаленко.

Обратите внимание! Ирландия собирается сократить программу финансовой поддержки для размещения украинских беженцев. Уже известно, что выплаты станут меньше.

К тому же, разные политические партии сразу берутся за тему миграции. Они начинают поднимать вопросы выплат для мигрантов, от чего падают рейтинги действующей власти в разных странах.

В этой ситуации там действуют прагматично. Они хотят снизить расходы на социальную сферу и убрать политическую платформу для праворадикальных сил. Вспомните ту же "Альтернативную для Германии",

– отметил Чаленко.

Какая ситуация с выплатами для украинцев за границей?

Некоторые беженцы из Украины, получившие временную защиту в Германии, могут остаться без выплат. Это будет именно в этом случае, если человек откажется от одного предложения о работе от центра занятости.

Ранее в Германии действовал другой подход в данном случае. Там была введена трехуровневая штрафная система из-за отказа от работы. За первый отказ выплаты сокращались на 10%, за второй – на 20%, а за третий – 30%.

Кроме этого, Ирландия рассматривает вариант запустить механизм возвращения домой для украинцев. Там могут отменить временную защиту. А параллельно разрабатывают программу добровольного возвращения в Украину. Могут быть выплаты 2500 евро на человека или 10000 евро на семью.