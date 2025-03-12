Келлога по факту отстранили от участия в переговорах: считают его "медлительным", – Politico

Спецпредставителя Трампа по России и Украине Кита Келлога фактически исключили из процесса мирного урегулирования войны в Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники в Белом доме, информирует 24 Канал.

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Почему Кит Келлог не участвовал в переговорах

По данным Politico, переговоры между делегациями США и Украины, на которых не было Келлога, подтверждают, что его отодвинули на второй план. В то же время центральное место на переговорах заняли госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Неназванный представитель администрации американского президента заявил изданию NatSec Daily, что "роль Келлога под большим вопросом".

Непонятно, почему президент не может принять окончательное решение по этому вопросу. Уже есть слишком много ответственных лиц, плюс Уиткофф, которые пытаются сыграть роль героя в прекращении войны. Келлог передвигается медленно, добавляя путаницы относительно того, кто что делает,

– сказал собеседник.

Однако некоторые другие американские чиновники отрицают отстранение Келлога. По словам спикера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джеймса Хьюитта, Дональд Трамп "использовал таланты многих высокопоставленных чиновников администрации", чтобы продвигать мирное урегулирование в Украине, а Келлог "остается ценной частью команды", в частности в переговорах с европейскими союзниками.

Человек, близкий к самому Келлогу, также отрицает, что его пытаются вытеснить, назвав разговоры об этом "вероятно, междоусобицей в Вашингтоне".

Согласно словам собеседника, Келлог часто говорит напрямую с Трампом, "и именно на него он работает и ни на кого другого". Кроме того, среди всех представителей администрации именно он имеет лучшие отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые продолжаются уже несколько лет.