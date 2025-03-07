Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кита Келлога во время дискуссии в Совете по международным отношениям.

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Как понимать заявление о завершении войны за 24 часа

Кэллог прокомментировал давнее обещание лидера США закончить войну в Украине за 24 часа.

Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа, но мы не уточнили, в какой именно день,

– пояснил Келлог.

Кроме того, спецпредставитель Трампа выразил беспокойство относительно демографической ситуации в Украине. По словам Келлога, война России с Украиной привела к "потерянному поколению". Он отметил, что количество мужчин призывного возраста в Украине резко сократилось, еще более 100 тысяч военнообязанных, по мнению спецпредставителя Трампа, выехали с территории Украины.

Также, по словам Келлога, в США считают "нежизнеспособной стратегией" продолжение изоляции России для достижения мира.