Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Кіта Келлога під час дискусії в Раді з міжнародних відносин.

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Як розуміти заяву про завершення війни за 24 години

Келлог прокоментував давнішню обіцянку лідера США закінчити війну в Україні за 24 години.

Трамп обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години, але ми не уточнили, в який саме день,

– пояснив Келлог.

Крім того, спецпредставник Трампа висловив занепокоєння щодо демографічної ситуації в Україні. За словами Келлога, війна Росії з Україною призвела до "втраченого покоління". Він зазначив, що кількість чоловіків призовного віку в Україні різко скоротилася, ще понад 100 тисяч військовозобов'язаних, на думку спецпредставника Трампа, виїхали з території України.

Також, за словами Келлога, у США вважають "нежиттєздатною стратегією" продовження ізоляції Росії для досягнення миру.