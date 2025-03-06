Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Голос Америки Українською".

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Чи були переговори опозиції з політиками США

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог розповів журналістам, що не знає про ці перемовини з українською опозицією. Він знає, що деякі видання поширювали таке повідомлення, але не може це підтвердити.

Я бачив нинішній матеріал у Politico... Але я про це нічого не чув. Я вам скажу, що зараз мені було б дуже важко в це повірити,

– прокоментував Келлог.

Раніше видання Politico повідомляло, що чиновники з оточення Дональда Трампа таємно спілкувалися з лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко та з членами партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

Сторони нібито говорили під час таємних переговорів про проведення виборів після погодження припинення вогню, але до початку мирних переговорів. Однак політика США полягає в тому, що держава не втручається у внутрішні справи України. Тому ще спочатку ця інформація виглядала неправдоподібною.