Риторика Дональда Трампа з передвиборчої компанії до обрання глави Білим домом змінювалася: спочатку це було "закінчити війну за 24 години", а тепер його команда хоче – "знайти рішення для зупинення конфлікту за 100 днів".

Основні заяви обраного президента США про війну в Україні та Путіна – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що казав Трамп про Україну та Путіна до обрання президентом

Ще під час передвиборчої компанії Дональд Трамп стверджував, що він добре ставиться як до Володимира Зеленського, так і до Владіміра Путіна.

Водночас у бік українського президента часто лунали й доволі гострі заяви. Зокрема, Трамп називав Зеленського "найкращим продавцем в історії", кажучи, що "щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів".

Водночас республіканець наголошував, що він "здатен завершити війну в Україні за 24 години" у разі обрання президентом США. Окрім того, політик казав, що здатен покласти край війні ще до вступу на свою посаду.

Зокрема, цього Трамп хотів досягнути за допомогою прямих погроз Путіну обрушити ціни на нафту до 40 доларів за барель, а Володимиру Зеленському – припинити постачання військової допомоги.

Буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, я зателефоную Путіну і Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин,

– наголосив він.

Також Трамп в подкасті Патрика Бета-Давида казав, що український президент "ніколи не мав дозволити тій війні початись", а Україна – "більше не Україна", казавши, що "майже кожне місто в країні знесене до фундаменту".

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Дональд Трамп заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити шляхом "справедливої угоди".

За словами Трампа, у контексті війни Росії проти України він хоче "справедливої угоди для всіх". Він також зауважив, що "багато чого навчився" на зустрічі із Зеленським.

Як змінилася риторика Трампа після виборів у США

Після того, як стало відомо, що Дональд Трамп став обраним 47-м президентом США, риторика республіканця стала поміркованішою та прагматичнішою.

Республіканець не відмовився посадити за стіл перемовин президента України та Росії у перший день після своєї інавгурації. Про це він говорив в інтерв'ю Paris Match після грудневої зустрічі із Зеленським у Парижі.

Я думаю, що нам потрібно розв'язати українську проблему з Росією. Обидві країни втрачають таку кількість солдатів, у яку ніхто не може повірити,

– сказав Трамп.

Пізніше Трамп писав у соцмережах, що українці "безглуздо втратили 400 тисяч солдатів і набагато більше мирних жителів". На це Володимир Зеленський відповів, що від початку повномасштабної війни Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою, а допомогу надали 370 тисячі поранених військових, половина з яких повернулася у стрій.

Пізніше на питання, чи покине він Україну, відповів, що єдиний спосіб "досягти угоди" - не залишити її сам на сам з агресором.

Під час мітингу у Вашингтоні 19 січня напередодні інавгурації в президенти США Дональд Трамп вчергове пообіцяв припинити війну в Україні.

Рішучість обраного глави Білого дому підтвердив і його майбутній радник з питань нацбезпеки Майк Волтц. Водночас чіткого плану щодо цього ні у Трампа, ні у його команди – немає.

Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання війни в Україні, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства – в тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним.

Водночас майбутній спецпредставник по Україні Кіт Келлог заявив, що спробує знайти рішення за 100 днів після інавгурації президента.

Що каже Дональд Трамп про Путіна зараз

Після вступу на посаду президента Дональд Трамп прагне відійти від позиції свого попередника Джо Байдена, який виключив будь-які контакти з Владіміром Путіним, сказавши, що відновить комунікацію з російським диктатором.

Водночас Трамп відкидав звинувачення в дружбі з Путіним і називав "хворими людьми" тих, хто вважає, що він друг Росії або шпигун країни-агресорки.

Також журналісти CNN писали, що Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями після його присяги з однією метою – обговорити особисту зустріч у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

Під час пресконференції Трампа запитали, коли він розраховує зустрітися з Путіним. Він відповів, що Путін хоче зустрітися і зустріч, імовірно, відбудеться після інавгурації Трампа 20 січня.

Американський президент також заявив, що хоче організувати цю зустріч впродовж 6 місяців.

Раніше республіканець заявляв, що в розмові з Владіміром Путіним нібито погрожував ударом по Москві, якщо Росія "піде на Україну". Сам Путін зазначав, що "не пам'ятає такої розмови".