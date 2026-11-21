Шведский истребитель Gripen перехватил российский объект над Польшей, имея полное право открыть огонь на поражение. Пилот отказался от атаки из-за невозможности распознать цель в сложных погодных условиях.

Как сообщает Rzeczpospolita, шведская пара истребителей осуществляла патрулирование под контролем Объединенного центра воздушных операций НАТО (CAOC) в немецком Юдеме. Именно этот орган издал специальный приказ, уполномочивавший летчиков самостоятельно принимать решение о поражении нарушителя после выполнения обязательных условий.

Сложные погодные условия помешали распознать Х-101

По предварительной оценке, перехваченным объектом была российская крылатая ракета Х-101. Шведский военный доложил о вероятном контакте, однако не смог подтвердить тип угрозы ни визуально, ни с помощью бортовых оптико-электронных комплексов.

Командующий Оперативным командованием родов войск Вооруженных сил генерал-летчик Иренеуш Новак пояснил, что ключевым препятствием стали чрезвычайно сложные метеорологические условия в районе операции.

Из-за отсутствия стопроцентной идентификации пилот решил воздержаться от запуска ракеты, несмотря на имеющееся согласие командования Альянса.

Три ракеты нарушили польскую границу

Всего радиолокационные станции отслеживали 11 воздушных целей, представлявших угрозу суверенитету государства. Три вражеских объекта залетели на польскую территорию, однако обошлось без жертв и раненых.

Для прикрытия неба польская сторона задействовала пару истребителей F-16 с авиабазы в Ласке и два шведских самолета Gripen. К патрулированию также присоединились самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, нидерландский танкер MRTT и наземные дивизионы противовоздушной обороны.

Уровень угрозы "yellow" объявили в 1:40 ночи, а в 5:49 его повысили до наивысшей степени "red", которая действовала до полудня. После семи утра, когда российские бомбардировщики на обратном пути выпустили дополнительные ракеты, командование подняло в воздух дежурные F-16 из Кшесина, а поисковые группы территориальной обороны отправились на поиски мест падения обломков.

Вражеский обстрел проходил в два этапа: сначала Россия запустила дроны, в том числе скоростные реактивные беспилотники, а затем нанесла удары ракетами "Калибр" и Х-101. Польские силы располагали информацией о районах запусков, количестве и траекториях целей, в частности благодаря данным, полученным от Украины через систему "Вираж".

"Если речь идет о том, кто стоит за этим нападением, то с нашей стороны сейчас нет никаких сомнений", – подытожил генерал Иренеуш Новак.

Напомним, 20 ноября Россия совершила одну из самых масштабных комбинированных атак на Украину, применив до 100 ракет и около 400 ударных беспилотников.

По словам представителя Военно-воздушных сил Юрия Игната, украинская ПВО перехватила значительную часть вражеских целей. Россия выпустила до 80 крылатых ракет. Сначала враг применил "Калибры", запущенные с кораблей, а затем – Х-101 с самолетов. Ракеты заходили на территорию Украины с разных направлений. Основная часть крылатых ракет была направлена на западные области. Главной целью россиян стали объекты энергетической инфраструктуры.

Кроме того, оккупанты запустили до 20 баллистических ракет, большинство из которых провели атаку на Киев и Киевскую область. Также во время обстрела Россия использовала около 400 беспилотников, среди которых 120 были реактивными.