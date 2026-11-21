Як повідомляє Rzeczpospolita, шведська пара винищувачів виконувала патрулювання під контролем Об'єднаного центру повітряних операцій НАТО CAOC у німецькому Юдемі. Саме цей орган видав спеціальний наказ, який уповноважував льотчиків самостійно ухвалювати рішення про ураження порушника після виконання обов'язкових умов.

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Складна погода завадила розпізнати Х-101

За попередньою оцінкою, перехопленим об'єктом була російська крилата ракета Х-101. Шведський військовий доповів про ймовірний контакт, проте не зміг підтвердити тип загрози ні візуально, ні за допомогою бортових оптико-електронних комплексів.

Командувач Оперативного командування видів Збройних сил генерал броні пілот Іренеуш Новак пояснив, що ключовою перешкодою стали надзвичайно важкі метеорологічні умови в районі операції.

Через брак стовідсоткової ідентифікації пілот вирішив утриматися від пуску ракети, попри наявну згоду командування Альянсу.

Три ракети порушили польський кордон

Загалом радіолокаційні станції відстежували 11 повітряних цілей, що несли загрозу суверенітету держави. Три ворожі об'єкти залетіли на польську територію, проте обійшлося без жертв чи поранених.

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Для прикриття неба польська сторона задіяла пару винищувачів F-16 з авіабази в Ласку та два шведські літаки Gripen. До патрулювання також долучилися літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340, нідерландський танкер MRTT і наземні дивізіони протиповітряної оборони.

Рівень загрози yellow оголосили о 1:40 ночі, а о 5:49 його підвищили до найвищого ступеня red, який діяв до опівдня. Після сьомої ранку, коли російські бомбардувальники на зворотному шляху випустили додаткові ракети, командування підняло в повітря чергові F-16 з Кшесін, а пошукові групи територіальної оборони вирушили шукати місця падіння уламків.

Ворожий обстріл відбувався у два етапи: спочатку Росія випустила дрони, включно зі швидкісними реактивними безпілотниками, а потім вдарила ракетами "Калібр" та Х-101. Польські сили володіли інформацією про райони пусків, кількість і траєкторії цілей, зокрема завдяки даним від України через систему "Віраж".

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"Якщо йдеться про те, хто стоїть за цим нападом, то з нашого боку зараз немає жодних сумнівів", – підсумував генерал Іренеуш Новак.

Нагадаємо, 20 листопада Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну, застосувавши до 100 ракет і близько 400 ударних безпілотників.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, українська ППО перехопила значну частину ворожих цілей. Росія випустила до 80 крилатих ракет. Спочатку ворог застосував "Калібри", запущені з кораблів, а згодом – Х-101 з літаків. Ракети заходили на територію України з різних напрямків. Основна частина крилатих ракет була спрямована на західні області. Головною ціллю росіян стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, окупанти запустили до 20 балістичних ракет, більшість із яких атакували Київ і Київську область. Також під час обстрілу Росія використала близько 400 безпілотників, серед яких 120 були реактивними.