Украина подверглась массированной атаке / Getty Images
20 ноября Россия совершила очередную комбинированную атаку на Украину. В частности, противник запустил до 100 ракет.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат.
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В чем особенность атаки 20 ноября?
По словам Игната, процент перехвата вражеских целей довольно высок. Предварительно, одна из ракет пересекла границу с Польшей.
Всего до 80 крылатых ракет атаковали Украину. Сначала это были "Калибры", которые россияне запускали с кораблей. Затем враг применил ракеты Х-101 с самолетов. Они наносили удары с разных направлений.
Большинство крылатых ракет атаковали западные регионы Украины. Главной целью врага была энергетика.
Еще Россия выпустила до 20 баллистических ракет. Они в основном наносили удары по Киеву и Киевской области.
Кроме того, по информации представителя Воздушных сил, враг использовал в атаке 400 дронов, из них – 120 реактивных. ️
Игнат отметил, что это была одна из самых мощных атак.
Отметим, что мониторы опубликовали карту маршрута российских целей над Украиной в течение ночи.
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