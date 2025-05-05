До сих пор в шоковом состоянии: почему демократы в США не противостоят странной политике Трампа

Оппозиция в США до сих пор отходит от шока. Демократы так и не поняли, что привело к катастрофическому для них проигрышу на президентских выборах.

Об этом в эфире 24 Канала отметил эксперт-международник, аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов, добавив, что сейчас попытка объявить импичмент американскому президенту Дональду Трампу с их стороны выглядит преждевременной и несистемной.

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Чего боятся демократы?

Эксперт-международник рассказал, что лично был сторонником представителя Демократической партии Гэвина Ньюсома, когда речь шла о том, что экс-президента США Джо Байдена могут заменить. Он поделился, что ему нравилась его кандидатура.

"Это было бы логично, не ставить женщину-мигрантку против Дональда Трампа. Ньюсом начал вести свою отдельную игру, проводить усиленную политику центризма, говорить о системных ошибках демократов, о том, что они пренебрегли значительным электоратом, который составляет средний класс. Часть демократов одобряет это, другая – нет", – рассказал Несвитайлов.

Поэтому демократы, по мнению эксперта-международника, до сих пор не нашли золотой середины и решения как действовать дальше. Они до сих пор перекладывают друг на друга вину за допущенные ошибки.

Не думаю, что оппозиция просто сидит и ждет, когда Трамп опозорится. Демократы не знают, что делать, у них кризис идей,

– считает Несвитайлов.

Демократическая партия боится повторить прошлые ошибки, поэтому, со слов эксперта-международника, ничего не делает. На днях вышла статья в издании The Atlantic, где объясняется, каким образом Трамп смог вернуться к власти, хотя это было очень маловероятно, но ему удалось. Не в последнюю очередь это стало возможным из-за бездействия демократов. Они не верили, что возвращение Трампа в Белый дом возможно.

Теперь у них что-то фундаментальное надломилось. Демократы до сих пор в шоковом состоянии,

– подытожил эксперт-международник.

Отметим, что политолог Владимир Фесенко оценил вероятность того, что демократам удастся устранить с президентского кресла Трампа. Конгрессмен от Демократической партии Шри Танедар подал семь статей об импичменте Трампа в Палату представителей. Политолог считает, что такой его шаг был чисто символическим.