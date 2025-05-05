Про це в етері 24 Каналу зазначив експерт-міжнародник, аналітик Центру масштабування технологічних рішень Максим Несвітайлов, додавши, що зараз спроба оголосити імпічмент американському президенту Дональду Трампу з їхнього боку виглядає завчасною та несистемною.

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Чого бояться демократи?

Експерт-міжнародник розповів, що особисто був прихильником представника Демократичної партії Ґевіна Ньюсома, коли йшлося про те, що експрезидента США Джо Байдена можуть замінити. Він поділився, що йому подобалась його кандидатура.

"Це було б логічно, не ставити жінку-мігрантку проти Дональда Трампа. Ньюсом почав вести свою окрему гру, проводити посилену політику центризму, говорити про системні помилки демократів, про те, що вони зневажили значний електорат, який становить середній клас. Частина демократів схвалює це, інша – ні", – розповів Несвітайлов.

Тому демократи, на думку експерта-міжнародника, досі не знайшли золотої середини й рішення як діяти далі. Вони досі перекладають один на одного провину за допущені помилки.

Не думаю, що опозиція просто сидить і чекає, коли Трамп зганьбиться. Демократи не знають, що робити, в них криза ідей,

– вважає Несвітайлов.

Демократична партія боїться повторити минулі помилки, тому, зі слів експерта-міжнародника, нічого не робить. Днями вийшла стаття у виданні The Atlantic, де пояснюється, яким чином Трамп зміг повернутися до влади, хоча це було дуже малоймовірно, але йому вдалося. Не в останню чергу це стало можливим через бездіяльність демократів. Вони не вірили, що повернення Трампа в Білий дім можливе.

Тепер в них дещо фундаментальне надломилося. Демократи досі в шоковому стані,

– підсумував експерт-міжнародник.

Зазначимо, що політолог Володимир Фесенко оцінив ймовірність того, що демократам вдасться усунути з президентського крісла Трампа. Конгресмен від Демократичної партії Шрі Танедар подав сім статей про імпічмент Трампа до Палати представників. Політолог вважає, що такий його крок був суто символічним.