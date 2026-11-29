29 ноября Россия демонстративно перебросила стратегические комплексы "Ярс" на расстояние 3 300 километров от Украины. Однако ядерный удар невозможен из-за запрета Китая, от которого Кремль полностью зависит.

Об этом в эфире 24 Канала заявил эксперт Богдан Попов. По его словам, комплекс РС-24 "Ярс" имеет дальность до 12 тысяч километров, поэтому переброска установки вглубь территории России является исключительно средством запугивания.

Шантаж европейских стран

Главная цель Москвы заключается в попытке посеять панику в странах Евросоюза, которые в настоящее время не располагают системами противовоздушной обороны для перехвата подобных межконтинентальных целей. В то же время для нанесения ударов по Украине маневры в тысячах километров от линии фронта лишены какого-либо военно-тактического смысла.

Богдан Попов объяснил роль Китая в сдерживании Кремля: видео

Экономический тупик для КНР

Аналитик подчеркнул, что реальное применение оружия массового поражения исключено из-за тотального подчинения Кремля политической воле Пекина. Российский диктатор окончательно утратил субъектность и превратился в управляемый инструмент КНР, руководству которой не нужна катастрофа мирового масштаба.

Зависимая Российская Федерация в своей войне и вообще в своем существовании в основном сейчас зависит от Китайской Народной Республики, а это то государство, которое ни в коем случае не хочет допустить глобальной ядерной мировой войны. Китай торгует со всеми. Для Китая главные торговые партнеры – это США и Европейский Союз. Если все друг друга разбомбят, то Китаю просто не с кем будет торговать, и он экономически сгниет. Именно поэтому Китай удерживает от этого Путина,

– подчеркнул Попов.

Гость эфира отметил, что даже самые радикальные намерения кремлевских кругов склонить руководство к нажатию ядерной кнопки полностью разбиваются о категорический запрет Китая.

Ранее очевидцы в России сняли на видео, как агрессор перемещал ракетные комплексы недалеко от Барнаула в селе Бобровка.