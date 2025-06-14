Почему Трамп имеет разный подход к войне в Украине и конфликту на Ближнем Востоке

Дональд Трамп проявляет большую снисходительность к действиям российского диктатора, чем к действиям Ирана. Это обусловлено двумя ключевыми факторами.

Политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк в эфире 24 Канала заявил, что Дональд Трамп пытается привлечь Владимира Путина к переговорам, однако не оказывает на него давления. В отличие от этого, значительно жестче он действует в отношении руководства Ирана.

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Почему США имеет снисхождение к России

Есть одна важная вещь. А именно – война между Ираном и Израилем всё же имеет принципиальное отличие.

И еще один момент – Соединенные Штаты и Россия, как бы там ни было, остаются глобальными партнерами: и в вопросах ядерных программ, и из-за личной симпатии Трампа к Путину, что тоже имеет определенное значение,

– отметил Антонюк.

Он добавил, что со времени распада Советского Союза можно проследить определенную закономерность: США или прощали, или закрывали глаза на преступления, которые Россия совершала на протяжении всех этих лет – и не только против Украины. Это – последовательная политика Соединенных Штатов.

Как бы обидно это ни звучало. С одной стороны – есть НАТО, санкции, давление. Но в целом, если смотреть концептуально, США сделали все возможное, чтобы Россия сохранилась в 90-х. И чтобы она устояла как государство – и в 2022 году, когда инициатива на поле боя некоторое время была на нашей стороне,

– отметил он.

По его мнению, этому способствовали и задержки с поставками вооружения, и несвоевременное предоставление критически важного вооружения, и затягивание решений под политическими предлогами. Дональд Трамп в этой ситуации действует менее дипломатично, зато прямолинейно. В этом и заключается его отличие от предыдущих президентов США, как и от общей стратегической линии Соединенных Штатов.

Почему "двери НАТО" закрыты для Украины

Антонюк подчеркнул, что Украина уже доказала свою субъектность. Теперь главное – выстоять, защитить свое право на суверенитет, а следовательно – на независимость, и в дальнейшем постепенно развиваться.

"Нам постоянно навязывали модель ограниченного суверенитета. С одной стороны, США заявляли, что двери в НАТО открыты для всех, а с другой – делали все возможное, чтобы мы туда не попали. Давайте будем честными: чем Венгрия лучше или сильнее Украины, что является членом НАТО, а мы – нет? Что, там меньше коррупции? Я в этом не уверен", – сказал Антонюк.

Он добавил, что благодаря финансовым вливаниям и преимуществам от ЕС Венгрия имеет лучшие социальные и экономические возможности. Но в целом – если говорить о динамике развития, креативность и перспективы – Украина дает фору большинству стран Европейского Союза.