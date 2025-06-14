Політичний консультант і військовослужбовець Олександр Антонюк в ефірі 24 Каналу заявив, що Дональд Трамп намагається залучити Владіміра Путіна до переговорів, однак не чинить на нього тиску. На відміну від цього, значно жорсткіше він діє щодо керівництва Ірану.

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Чому США має поблажливість до Росії

Є одна важлива річ. А саме – війна між Іраном та Ізраїлем усе ж має принципову відмінність.

І ще один момент – Сполучені Штати й Росія, як би там не було, залишаються глобальними партнерами: і в питаннях ядерних програм, і через особисту симпатію Трампа до Путіна, що теж має певне значення,

– зазначив Антонюк.

Він додав, що з часу розпаду Радянського Союзу можна простежити певну закономірність: США або пробачали, або заплющували очі на злочини, які Росія скоювала протягом усіх цих років – і не лише проти України. Це – послідовна політика Сполучених Штатів.

Як би прикро це не звучало. З одного боку – є НАТО, санкції, тиск. Але загалом, якщо дивитися концептуально, США зробили все можливе, щоб Росія збереглася у 90-х. І щоб вона встояла як держава – і у 2022 році, коли ініціатива на полі бою певний час була на нашому боці,

– зауважив він.

На його думку, цьому сприяли і затримки з постачанням озброєння, і несвоєчасне надання критично важливого озброєння, і затягування рішень під політичними приводами. Дональд Трамп у цій ситуації діє менш дипломатично, зате прямолінійно. У цьому й полягає його відмінність від попередніх президентів США, як і від загальної стратегічної лінії Сполучених Штатів.

Чому "двері НАТО" закриті для України

Антонюк наголосив, що Україна вже довела свою суб'єктність. Тепер головне – вистояти, захистити своє право на суверенітет, а отже – на незалежність, і надалі поступово розвиватися.

"Нам постійно нав'язували модель обмеженого суверенітету. З одного боку, США заявляли, що двері до НАТО відкриті для всіх, а з іншого – робили все можливе, аби ми туди не потрапили. Давайте будемо чесними: чим Угорщина краща або сильніша за Україну, що є членом НАТО, а ми – ні? Що, там менше корупції? Я в цьому не впевнений", – сказав Антонюк.

Він додав, що завдяки фінансовим вливанням і перевагам від ЄС Угорщина має кращі соціальні й економічні можливості. Але загалом – якщо говорити про динаміку розвитку, креативність і перспективи – Україна дає фору більшості країн Європейського Союзу.