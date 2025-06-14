Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на SkyNews.

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Ізраїльські винищувачі пролітали над Тегераном

Під ударом Ізраїлю був Тегеран.

Ми завдали хвилю точних ударів оперативного та національного значення над Тегераном,

– сказав Томер Бар.

Він додав, що над столицею Ірану пролетіли десятки ізраїльських літаків. Це вперше з початку війни, коли вони досягли неба над Тегераном, який розташований за понад 1500 кілометрів від Ізраїлю.

"Ми вирішили діяти перед обличчям екзистенційної загрози безпеці наших громадян з професіоналізмом, рішучістю та точністю. ВПС продовжуватимуть діяти на всіх фронтах, як в обороні, так і в нападі", – сказав командувач ВПС Ізраїлю.

Зазначається, що під бомбардуванням перебували дві авіабази на заході Ірану поблизу міст Хамадан і Тебріз.

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що авіабаза в Тебрізі була знищена, а також засоби ППО, безпілотники та пускові установки балістичних ракет.

У The Times of Israel писали, що Іран намагався відбити атаку. ЗМІ вночі повідомляли, що засоби протиповітряної оборони намагалися перехопити авіаудари Ізраїлю в Ісфахані. Над містом працювала ППО.

До слова, іранські ЗМІ повідомляють, що під час атаки було пошкоджено 14-поверховий будинок. Він частково обвалися. Стверджується, що є 60 жертв, зокрема 20 дітей.