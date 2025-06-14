Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Олег Саакян, добавив, что если президент Штатов, который сейчас угрожает Ирану, говоря, что его что-то ждет, в конце концов ничего не сделает, тогда его репутация будет растоптана еще больше.

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Трамп надеялся на переговоры с Ираном

Одно дело, когда тебя откровенно презирают союзники, пренебрегают твоей позицией, это больно, но можно сказать, что так и задумывалось. Но если презирают и игнорируют враги, тогда, со слов Саакяна, это уже расписка в собственной геобезопасной импотентности.

Он будет сопротивляться до последнего, но в случае если ситуация пойдет по эскалационной экспоненте, ему придется это сделать. Потому что он уже продемонстрировал свою слабость тем, что Израиль его проигнорировал,

– озвучил политолог.

Саакян отметил, что сейчас для всех понятно, что американский лидер не хотел атаки Израиля на Иран, которая была начата 13 июня, и делал все для того, чтобы процесс с Ираном зашел в реальные переговоры. Они обсуждали снятие санкций и много других уступок, на которые США соглашались, доходя даже до того, что ядерная программа Ирана может остаться, но должен быть контроль над ней.

"США пошли на значительную часть компромиссов, которые для Израиля были неприемлемыми с точки зрения средне- и долгосрочных рисков", – объяснил Саакян.

Вряд ли Трамп или его окружение сейчас хотели бы получить ситуацию, когда их рейтинг на фоне бездействия будет падать. Потому что ясно, что Трамп – это еще и его команда, Республиканская партия. Для ее представителей есть очень много чувствительных вопросов, которые связаны с Израилем, Ираном.

Поэтому как бы Трамп не тянул эту веревку, но ему придется идти на определенные шаги по Ирану,

– озвучил политолог.

Пока что, по его мнению, выглядит ситуация так, что Израиль будет действовать самостоятельно. Поэтому, по словам Саакяна, вероятнее, что США смогут сейчас избегать любых шагов. Трамп находится в условном поле безопасности. Если эскалация не пойдет по экспоненте, то лидер Соединенных Штатов попытается воздержаться от определенных действий, насколько это будет возможно, чтобы в конце концов не сделать ничего.